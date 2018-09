Une Québécoise au Championnat du monde de volleyball

L'ancienne joueuse étoile des Carabins de l'Université de Montréal Marie-Alex Bélanger a été sélectionnée pour représenter le Canada au Championnat du monde de la Fédération internationale de volleyball.

Elle fait partie du groupe de 14 joueuses qui s'est envolé vers le Japon samedi pour prendre part à la compétition qui se déroulera du 29 septembre au 20 octobre.

«C'est vraiment excitant de participer à un tournoi d'une telle envergure, a déclaré Bélanger, dans un communiqué émis par les Carabins. Je suis la seule Québécoise du groupe, c'est tout un honneur. Lorsqu'on voit à quel point c'est une grosse compétition, on se rend compte que c'est un bel exploit de faire partie des 14 filles qui vont représenter le Canada. Je suis très fière du chemin parcouru cet été.»

Les Canadiennes évolueront au sein du groupe B, où elles affronteront notamment les Chinoises, championnes olympiques à Rio il y a deux ans.

«Le Canada n'a jamais passé la deuxième ronde et c'est bien de savoir qu'il s'agit d'un objectif atteignable avec notre groupe cette année», a affirmé la diplômée en communication.

Direction France

Après les Mondiaux, Bélanger ira s'établir en France, elle qui a signé un premier contrat professionnel avec le Club Chamalières en première division.

«Je suis très contente d'aller en France, a-t-elle dit. C'est un pays avec ma langue, et je sais que c'est un super bel endroit, on m'en a parlé en bien. C'est un excellent équilibre entre un bon niveau de volleyball et un bon niveau de vie.»