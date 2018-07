Les hommes forts ont rendez-vous à Warwick

Philippe Asselin 05-07-2018 | 14h48

Warwick accueillera, ce week-end, la crème de la crème des hommes forts au monde et l'enjeu est de taille.

Cette compétition présentée dans le cadre du Festival des hommes forts de Warwick sera l'avant-dernière étape de qualification en vue du Championnat du monde du prestigieux circuit Arnold Pro Strongman, qui aura lieu en mars 2019, à Columbus, aux États-Unis.

Pour l'homme fort québécois Jean-François Caron, la pression sera moindre à Warwick car il a déjà obtenu sa qualification. Il l'a conquis en remportant l'épreuve tenue en mai à Johannesburg, en Afrique du Sud.

«Tous les meilleurs au monde seront là [à Warwick], le niveau sera très haut, car beaucoup de favoris ne sont pas encore qualifiés, ils n'ont pas le choix d'être là, explique Caron. Le favori pour l'emporter devrait être Brian Shaw, quatre fois champion du monde, qui n'est toujours pas qualifié. Il compte bien l'emporter, mais ça va être très serré.»

En plus de Shaw, six hommes forts faisant partie du top 10 mondial lutteront pour la victoire.

«Il y a juste 10 places disponibles [pour le Championnat du monde]. On est cinq de déjà qualifiés. Je suis content de ne pas avoir ce stress-là», ajoute Caron.

Malgré cela, le colosse de 6 pi 3 po et 330 lb se donne tout de même comme objectif de terminer sur le podium. L'an dernier, il a terminé deuxième malgré une déchirure d'un quadriceps lors de la première journée de compétition.

Une compétition difficile

Le volet professionnel du Festival des hommes forts de Warwick se déroulera sur deux jours et sera composé de 10 épreuves, ce qui ne plaît pas à tous.

«On ne voit pas ça nulle part, habituellement c'est cinq ou six épreuves, affirme Caron. 10 épreuves sur deux jours, ce n'est pas facile. Les gars ne tripent pas vraiment sur ça, parce que c'est difficile et très très exigeant.»

Caron, lui, voit cet élément comme un avantage.

«Moi ça m'avantage! Plus il y a d'épreuves, meilleur que je vais être, car je suis plus endurant que les autres», explique le septuple champion du titre de l'Homme le plus fort au Canada.

En plus de Caron, trois autres Canadiens participeront à la compétition du week-end. Il s'agit de Jimmy Paquet, Maxime Boudreault et Karl Hjelholt.