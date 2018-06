Aurélie Rivard ajoute une médaille de bronze à sa collection

08-06-2018 | 15h28

(Sportcom) - Après sa médaille d'or et ses deux records du monde obtenus la veille au 200 m libre, Aurélie Rivard (S10) est montée sur la troisième marche du podium, vendredi, au 100 m libre des Séries mondiales de parantation de Berlin.

L'athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a stoppé le chrono à 59,85 secondes. La Néerlandaise Liesette Bruinsma a obtenu l'or au calcul des points selon le record du monde de la catégorie du handicap. Ayant réalisé un record du monde de 1 min 05,81 s chez les S11, Bruinsma s'est naturellement imposée. L'Italienne Carlotta Gilli (S13, 58,91 s) a fini au deuxième rang.

«Je ne suis pas souvent passée sous la minute au 100 mètres dans ma vie, cinq ou six fois, alors c'est quand même excellent. La piscine de Berlin est une que je préfère et il y a plusieurs épreuves ici qui ne sont pas aux Jeux paralympiques, alors les records tombent plus facilement», a commenté Rivard.

La nageuse est passée bien près de ravir la deuxième place à Gilli. «J'ai perdu la médaille d'argent par un seul point, ce qui équivaut à environ cinq centièmes de seconde», a précisé la Québécoise qui avait fini deuxième au 100 m de l'étape de Sheffield, la semaine dernière, en Grande-Bretagne.

Rivard sera du 50 m libre samedi.