François Hamelin annonce officiellement sa retraite

Agence QMI 05-06-2018 | 16h29

Le patineur de vitesse courte piste François Hamelin a officialisé sa retraite sportive, mardi.

Hamelin a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2010, 2014 et 2018, remportant une médaille d'or à l'épreuve du relais à Vancouver.

«J'ai l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire dans mon sport, a confié Hamelin, dans un communiqué émis par Patinage de vitesse Canada. J'ai donné tout ce que j'avais pour devenir le meilleur patineur possible et je crois bien y être parvenu. J'ai aussi envie de consacrer plus de temps à ma famille et à mes projets personnels.»

«Au nom des membres de Patinage de vitesse Canada, je désire féliciter et remercier François Hamelin pour l'ensemble de sa carrière, incluant sa médaille d'or au relais masculin lors des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, a pour sa part déclaré la présidente de Patinage de vitesse Canada, Cathy Priestner Allinger.

Le patineur originaire de Lévis a également participé à cinq Championnats du monde de l'ISU, où il a respectivement remporté l'or et l'argent au relais en 2011 et en 2008, en plus de mériter l'argent au 500 mètres en 2010. Il a par ailleurs mis la main sur 38 médailles en Coupes du monde.

Hamelin s'est maintenant lancé dans le monde des affaires en mettant sur pied sa propre agence d'athlètes, Balboa Sports, en plus de s'entraîner à la course à pied.