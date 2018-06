Le motocross revient au Stade olympique

Benoît Rioux 05-06-2018 | 15h11

MONTRÉAL - Pour une première fois depuis 2012, le motocross sera à l'honneur au Stade olympique de Montréal, le 15 septembre prochain.

L'annonce a été effectuée mardi par Gestev, producteur délégué de l'événement «Supercross Montréal».

L'ancien champion de motocross Jean-Sébastien Roy avoue avoir vécu un sentiment particulier, mardi matin, en pénétrant dans le Stade olympique pour la conférence de presse.

«C'est plaisant de voir revivre un événement de motocross dans ce stade-là, a-t-il indiqué, en entrevue. Tantôt, juste en rentrant dans le stade, j'ai revécu tellement de beaux souvenirs. J'ai toujours eu du plaisir et j'ai toujours eu une satisfaction incroyable en me rendant ici.»

Originaire d'Acton Vale, en Montérégie, Roy se souvient aussi d'y avoir amené ses deux enfants pour un match de soccer, il y a quelques années. Encore là, il avait été frappé par l'émotion.

«Tous mes événements à Montréal ont été mémorables, j'ai gagné cinq fois et c'est sûr que les années où j'ai gagné [dont la dernière fois en 2008], ç'a aidé à bâtir de beaux souvenirs. J'ai eu des week-ends où les résultats étaient moins bons, mais il y avait toujours quelque chose de spécial, que ce soit une remontée spectaculaire ou le simple fait de courser devant les amis.»

Kaven Benoit en piste

Après avoir aidé à aménager le parcours lors des plus récentes éditions, Roy sera au «Supercross Montréal» à titre de gérant de l'équipe KTM Thor en 2018. Le Québécois Kaven Benoit fait justement partie des pilotes de cette formation qui en profiteront, à leur tour, pour se forger de nouveaux souvenirs.

«Kaven, c'est un gagnant, a décrit Roy. Dans le passé, il a remporté plusieurs courses et plusieurs championnats canadiens. Il avait d'ailleurs gagné ici au Stade olympique dans la catégorie des 250cc [en 2010]. C'est sûr et certain que pour lui, ça va être gros, de revenir au Stade olympique.»

Rare Québécois à gagner sa vie sur un motocross, Benoit, 29 ans, se dit effectivement excité.

«En 2010, quand j'ai gagné, j'avais fait une chute lors des qualifications, s'est lui-même souvenu le pilote de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Je l'avais su seulement après l'événement, mais j'avais disputé la finale avec une fracture au pouce. J'avais de la misère à bien me tenir sur mon guidon. C'était vraiment douloureux, mais j'avais mis ça de côté. De pouvoir gagner, dans ces circonstances-là, c'était extraordinaire. Juste à y repenser, ça me donne des frissons.»

«C'est très spécial de revenir au Stade olympique, a avoué Benoit, qui évolue maintenant dans la principale catégorie (MX1-450cc). Avec un circuit intérieur, c'est un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués. Souvent, l'action est plus serrée.»

À 29 ans, Benoit revient d'une dernière saison plus difficile, assombrie par une fracture de la cheville subie lors d'une course en Allemagne, au début de l'année 2017. Il se dit toutefois prêt à 100 % afin de relever le défi du Stade olympique face aux Américains Malcom Stewart et Jeremy Martin, entre autres.

Un contrat de trois ans

Bonne nouvelle pour les pilotes et les amateurs de la discipline: le «Supercross Montréal» sera présenté en septembre, mais l'événement devrait logiquement revenir en 2019 et 2020 minimalement.

«Notre vision, c'est d'être vraiment à long terme, a confirmé Patrice Drouin, président de Gestev. La pérennité de l'événement est très importante face au produit qu'on crée. Nous sommes alignés pour plusieurs années.»

L'entente actuelle entre Gestev et la Régie des installations olympiques est valide pour trois ans.