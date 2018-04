La crème des plongeurs s'amène à Montréal

Agence QMI 26-04-2018 | 15h41

Le Centre sportif du Parc olympique de Montréal recevra les meilleurs plongeurs au monde au cours du week-end, alors que la troisième étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation (FINA) y sera présentée.

C'est fort d'une récolte de huit médailles lors des récents Jeux du Commonwealth que l'équipe canadienne s'élancera des tremplins de la piscine olympique.

La Lavalloise Jennifer Abel est montée sur la plus haute marche du podium au 3 m. À la première étape de la Série mondiale en Chine, elle avait mis la main sur une médaille de bronze. Outre le 3 m, elle prendra également part à la compétition de 3 m synchro en compagnie de Mélissa Citrini-Beaulieu et au 3 m mixte avec François Imbeau-Dulac.

Aux Jeux du Commonwealth, Philippe Gagné a décroché deux breloques argentées, soit une au 3 m et une au 3 m synchro. Meaghan Benfeito a fait de même à la tour de 10 m et au 10 m synchro.

«Les deux médailles d'argent que j'ai récolté aux Jeux du Commonwealth me donnent confiance en mes capacités et je me sens d'attaque pour la Série mondiale, a souligné Philippe Gagné. L'événement constitue une vitrine incroyable pour le plongeon puisque les meilleurs au monde y sont en action.»

Outre les têtes d'affiche canadiennes, les amateurs de plongeon auront l'occasion de voir à l'oeuvre les champions du monde Shi Tingmao (3 m), Xie Siyi (3 m) et Cheong Jun Hoong (10 m) de la Chine et le Britannique Tom Daley (10 m).

Par l'entremise d'un communiqué, la mairesse de Montréal Valérie Plante a tenu à souhaiter bonne chance aux plongeurs.

«Pour la Ville de Montréal, la promotion du sport représente une préoccupation de première importance, car l'activité physique a un impact majeur sur la santé et la qualité de vie des citoyens», a-t-elle mentionné.