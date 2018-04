L'haltérophile Christine Girard vivra son moment de gloire en 2018 - Christine Girard : L'or par la poste

François-David Rouleau 19-04-2018 | 13h00

Juillet 2012, Christine Girard monte sur la troisième marche du podium en haltérophilie aux Jeux olympiques de Londres, derrière une Kazakhe et une Russe. Quatre ans plus tard, dans un jeu de dominos en raison de dopage, elle est déclarée championne olympique. La Québécoise recevra bientôt sa médaille d'or tant attendue.

C'est ce que le Comité olympique canadien (COC) a annoncé, jeudi. Girard, qui habite dans la région de Vancouver depuis 2009, sera honorée lors d'une cérémonie au fil des prochains mois. Le COC collabore conjointement avec le Comité international olympique afin de lui organiser son moment de gloire, celui qu'elle n'avait pu vivre lorsqu'on lui avait remis une médaille de bronze dans la catégorie des 63 kg.

« Enfin ! Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment ! » s'est exclamée l'haltérophile au bout du fil en entrevue avec Le Journal de Montréal peu de temps après l'annonce de la nouvelle. Elle l'attend depuis près de deux ans.

« Je suis extrêmement contente, a-t-elle poursuivi. La prochaine étape, ce sera d'avoir ma médaille d'or entre mes mains. »

Celle-ci avait d'abord été passée autour du cou de la Kazakhe Maiya Maneza sur le podium à Londres. Après avoir contrôlé positivement à des substances interdites, elle l'avait refilée à la Russe Svetlana Tzarukaeva, qui avait aussi échoué à des tests antidopage dans une vaste seconde ronde d'analyse d'échantillons.

Injustice éternelle

« Le dopage vole des moments importants, comme le mien. Je ne vivrai jamais ce moment sur la plus haute marche du podium en voyant le drapeau de mon pays le plus haut et en entendant mon hymne national. Une partie de moi se sent volée, mais c'est un sentiment qui s'estompe tranquillement, a expliqué la femme de 33 ans qui a montré une patience à toute épreuve dans cette histoire.

« Cette médaille d'or, je la vois comme un message de croire en un sport pur, a-t-elle ajouté. Ce message est encore plus fort en la recevant six ans après ma performance. Je serai encore plus active dans la lutte contre le dopage. »

Elle ne s'attend pas à de grands changements dans sa vie, mais elle croit que les amateurs de sport changeront leurs perceptions sur sa carrière. Elle est la seule haltérophile canadienne à être couronnée championne olympique et l'unique Canadienne avec deux podiums dans ce sport.

Envoi express

Girard a déjà préparé le boîtier de sa médaille de bronze. Elle est prête à l'expédier à celle qui en héritera, la Mexicaine Luz Mercedes Acosta Valdez. L'entraîneur de celle-ci l'a d'ailleurs déjà contactée.

« Ça fait bizarre de voir une médaille olympique qui ne m'appartient plus. Ça fait deux ans que je la sors et que je la montre aux gens », a relaté l'ex-athlète, qui a raconté son histoire dans son livre De la défaite à la victoire.

En plus de recevoir sa précieuse pièce métallique dorée de Londres, Girard recevra également la médaille de bronze des Jeux de Pékin en 2008, dans la catégorie des 63 kg. Elle avait alors terminé au pied du podium, mais une autre Kazakhe, Irina Nekrassova, avait échoué à un test antidopage. Le CIO lui doit cette décoration depuis août 2016.

« Je n'ose pas penser au scénario idéal pour ma cérémonie. Je ne veux pas qu'elle soit orientée uniquement vers moi. Je souhaite que ce soit un événement pour la réussite du pays, apprécié de tous. Elle doit révéler nos valeurs canadiennes. »

Elle souhaite que les athlètes puissent évoluer dans un environnement propre, exempt de substances interdites. Un souhait qui aidera les générations futures.