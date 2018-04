Christine Girard sacrée championne olympique six ans plus tard

Benoît Rioux 19-04-2018 | 13h00

Christine Girard était à la maison avec ses trois jeunes enfants, à Surrey, en Colombie-Britannique, quand elle a reçu l'appel tant attendu de Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien. Près de six ans après les Jeux olympiques de Londres de 2012, l'haltérophile québécoise recevra enfin la médaille d'or qui lui revient.

«J'ai appris la nouvelle il y a quelques jours et j'étais très excitée, a indiqué Girard, lors d'une entrevue téléphonique accordée à l'Agence QMI, jeudi. Je peux enfin dire que je suis championne olympique.»

La confirmation du Comité international olympique (CIO) a été annoncée, jeudi. Après la disqualification pour dopage de la Kazakhe Maiya Maneza et de la Russe Svetlana Tsarukaeva, la médaille de bronze de Girard se transforme officiellement en or.

Girard, qui est originaire de Rouyn-Noranda, devient la première championne olympique de l'histoire du Canada en haltérophilie. Elle accueille ce titre avec fierté et soulagement, mais aussi une certaine sérénité.

«C'est sûr que je me suis fait voler un moment: je ne verrai jamais le drapeau canadien flotter plus haut que les autres en entendant l'hymne national, a mentionné celle qui a aussi récolté le bronze aux Jeux de Pékin, en 2008. Ça, je n'aurai jamais ça, mais cette médaille m'apporte des opportunités que je n'aurais pas eues autrement. Avec ce que j'ai vécu, je suis maintenant positionnée pour aider à la lutte contre le dopage.»

Une vie différente

En étant déclarée championne olympique dès les Jeux de Londres, Girard aurait par ailleurs profité, à n'en point douter, d'un certain impact financier. Seule Rosie MacLennan, en trampoline, avait obtenu l'or pour le Canada cette année-là.

«Si on regarde tout ce qu'on a manqué, on peut finir par se perdre là-dedans, a résumé Girard, éclatant de rire à l'idée que son visage aurait pu se retrouver sur des boîtes de céréales. Ma vie aurait été différente, mais je suis fière d'être celle qui a réussi à prouver qu'on pouvait gagner sans tricher.»

Pour souligner l'octroi de la médaille d'or, le Comité olympique canadien travaille déjà, en collaboration avec les représentants du CIO, pour organiser une éventuelle cérémonie de médailles.

«J'espère que ce sera une fête pour tous les Canadiens», a souhaité Girard.

De retour au Québec

Pour l'heure, la vie continue pour la championne olympique. La Québécoise doit notamment préparer son déménagement dans la région de Gatineau, en juin, avec sa petite famille.

Après plusieurs années passées en Colombie-Britannique, le temps est venu de rentrer à la maison et de se rapprocher de la parenté. L'haltérophile est maman de trois enfants, dont le plus âgé n'a que trois ans et demi.