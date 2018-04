Christine Girard savoure l'or six ans plus tard

Agence QMI 19-04-2018 | 13h00

Devant la confirmation annoncée jeudi par le Comité international olympique, l'haltérophile québécoise Christine Girard dit savourer pleinement, malgré le retard, l'octroi de la médaille d'or pour les Jeux olympiques de Londres de 2012.

«Je n'ai pas douté une seule fois que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour gagner cette médaille d'or, a commenté Girard, jeudi, par voie de communiqué. Que mes efforts et ceux de mes entraîneurs, de ma famille et de mes supporteurs soient récompensés de la sorte est très important, même si cette récompense vient après six longues années.

«Cette médaille d'or témoigne du sport sans dopage, a ajouté l'athlète originaire de Rouyn-Noranda. Elle a beaucoup plus d'importance pour moi aujourd'hui que si j'avais entendu l'Ô Canada ce jour-là à Londres.»

Girard avait à l'origine remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 63 kg aux Jeux de Londres. À la suite d'une demande du CIO de procéder à une seconde ronde d'analyse de plus de 1500 échantillons d'urine recueillis à Beijing 2008 et Londres 2012, les échantillons de la Kazakhe Maiya Maneza et la Russe Svetlana Tsarukaeva, qui avaient terminé devant Girard, se sont révélés positifs. Elles ont donc été disqualifiées et ont perdu leurs médailles. La Québécoise monte maintenant sur la plus haute marche du podium.

Une cérémonie en vue

Girard devient la première championne olympique canadienne en haltérophilie et la première Canadienne à remporter deux médailles olympiques dans ce sport. Vers la fin de 2016, elle avait reçu la médaille de bronze de Beijing 2008 après la disqualification de la médaillée d'argent kazakhe Irina Nekrassova.

«Le Comité olympique canadien collabore étroitement avec les représentants officiels du CIO pour organiser une éventuelle cérémonie de remise de médailles en l'honneur de Mme Girard. La date de cette cérémonie sera annoncée ultérieurement», a-t-on précisé, par communiqué.