Jeux du Commonwealth: l'argent pour Meaghan Benfeito et Caeli McKay

Agence QMI 11-04-2018 | 12h04

La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito et sa jeune partenaire Caeli McKay ont remporté une médaille d'argent au 10m synchro, mercredi, lors des Jeux du Commonwealth de Gold Coast, en Australie.

Il s'agissait pour elles de leur meilleure performance de la saison. Le pointage de 312,12 éclipse effectivement leurs totaux obtenus en mars dernier aux deux premières éditions des Séries mondiales de plongeon à Beijing, en Chine et à Fuji, au Japon.

«Je suis vraiment contente, a commenté Benfeito, par voie de communiqué. On s'est parlé avant la compétition et on s'était dit qu'on voulait vraiment s'amuser, vraiment en profiter parce qu'à l'entraînement, on a tellement de plaisir ensemble.»

«C'est vraiment spécial pour moi, ajouté McKay, une athlète de 18 ans originaire de Calgary. Ce sont nos premiers Jeux ensemble et l'une de nos meilleures compétitions. Je pense que nous sommes très, très heureuses toutes les deux.»

Les Canadiennes se sont insérées entre deux équipes de Malaisie sur le podium. Jun Hoong Cheong et Pandelela Rinong Pamg ont gagné l'or avec 328,08 points alors que Mun Yee Leong et Nur Dhabitah Sabri ont obtenu le bronze (308,16).

Déception pour Jennifer Abel

Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont par ailleurs pris le cinquième rang du 3m synchro chez les femmes.

Abel, 26 ans, a noté qu'elle a fait une faute technique à leur quatrième plongeon.

«Je suis super déçue, je ne peux pas le cacher, a avoué Abel. On a eu un très bon départ mais malheureusement, j'ai fait une grosse erreur.»

Dans les autres disciplines, la Québécoise Marie-Jeanne Parent a mis la main sur la médaille de bronze en boxe chez les 69 kg alors qu'elle en était à sa première grande compétition internationale.

Il s'agit d'une belle surprise pour celle qui a été sélectionnée au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux du Commonwealth à seulement 35 jours du début de la compétition.