Une huitième médaille historique pour Taylor Ruck aux Jeux du Commonwealth

Agence QMI 10-04-2018 | 12h13

Décrochant l'argent avec ses coéquipières du relais quatre nages mardi, la jeune Taylor Ruck a obtenu une huitième médaille, en Australie, ce qui égale un record des Jeux du Commonwealth.

«Je suis tellement contente d'avoir remporté toutes ces médailles, a dit celle qui s'entraîne au centre de haute performance-Ontario. Même dans mes rêves les plus fous, je ne m'imaginais pas en gagner autant. Ç'a été une compétition formidable pour le Canada. Je suis vraiment heureuse de partager toutes ces expériences avec mes meilleurs amis.»

Avec un total de 20 médailles (trois d'or, 11 d'argent et 6 de bronze), le Canada signe par ailleurs sa meilleure performance en natation depuis les Jeux de 1998 en Malaisie, où le pays en avait remporté 21.

Au niveau individuel, Ruck a égalé la marque du Canadien Ralph Hutton (1966) et des Australiens Emily Seebohm (2010) et Susie O'Neill (1998) - tous des nageurs - pour le plus grand nombre de médailles remportées en une seule édition des Jeux du Commonwealth.

La nageuse de 17 ans a remporté l'or au 200 m libre, l'argent au 50 m libre, 200 m dos, 4x100 m libre, 4x200 m libre et 4x100 m QN, et le bronze au 100 m dos et 100 m libre.

Dans le relais 4x100 m QN disputé mardi, les Canadiennes Kylie Masse, Kierra Smith (Kelowna, C.-B.), Penny Oleksiak (Toronto) et Ruck ont donné tout ce qu'elles avaient contre les Australiennes pour remporter l'argent en un temps de 3:55,10. Les Australiennes ont terminé les premières en un nouveau record des Jeux de 3:54,36. Le Pays de Galles a conclu 3e en 4:00,75.