Jeux du Commonwealth: deux haltérophiles québécoises grimpent sur le podium

Agence QMI 06-04-2018 | 13h10

(Sportcom) - Les haltérophiles québécoises Tali Darsigny et Rachel Leblanc-Bazinet sont toutes deux montées sur le podium des Jeux du Commonwealth, vendredi, à Gold Coast, en Australie.

Darsigny a gagné l'argent dans la catégorie des 58 kg. Elle a soulevé 88 kilos à l'arraché et 112 kilos à l'épaulé-jeté pour un total de 200 kilos. L'Australienne Tia-Clair Toomey a décroché la médaille d'or avec un total de 201 kilos, soit seulement un kilo de plus que la Québécoise. Jenly Wini, des Îles Salomon, a pris le troisième rang avec un total de 189 kilos.

En action chez les 53 kg, Leblanc-Bazinet a quant à elle remporté la médaille de bronze avec un total de 181 kilos. Elle a soulevé 81 kilos à l'arraché et 100 kilos à l'épaulé-jeté. L'Indienne Sanjita Chanu Khumukcham a triomphé avec un total de 192 kilos dans cette catégorie, devant Loa Dika Toua (182 kilos), de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les compétitions d'haltérophilie des Jeux du Commonwealth se poursuivent jusqu'à lundi.

L'or en gymnastique artistique

Au total, à travers les différentes disciplines, le Canada compte maintenant 11 médailles, dont deux d'or, au terme de la journée de vendredi. L'Australie mène provisoirement avec 36 podiums.

Après la médaille d'or remportée par la nageuse Taylor Ruck jeudi à l'épreuve de 200 mètres style libre, la formation féminine canadienne de gymastique artistique est montée sur la plus haute marche au terme du concours par équipe. Le Canada, qui a devancé l'Angleterre et l'Australie, était alors représenté par Ellie Black, Shallon Olsen, Isabela Onyshko, Britanny Rogers et Jade Chrobok.

(Avec la collaboration de l'Agence QMI)