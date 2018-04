Médaille d'or pour Taylor Ruck aux Jeux du Commonwealth

Agence QMI 05-04-2018 | 12h49

Âgée de seulement 17 ans, la Canadienne Taylor Ruck a remporté, non sans surprise, la médaille d'or à l'épreuve du 200 mètres libre, jeudi, aux Jeux du Commonwealth qui se déroulent en Australie.

«J'ai vu Ariarne remonter et je pensais que c'était elle qui avait gagné, a avoué Ruck, dans un communiqué transmis par Natation Canada. Puis, j'ai regardé le tableau... Je ne pense pas que je le réalise encore.»

En plus de gagner l'or, Ruck a abaissé le record canadien et celui des Jeux du Commonwealth avec un chrono de 1:54,81. Elle a ainsi bel et bien devancé l'Australienne Ariarne Timus qui a touché le mur à 1:54,85.

Également originaire de l'Australie, Emma McKeon a pris le troisième rang tandis que la Canadienne Penny Oleksiak a terminé septième.

«Réaliser de telles performances est vraiment important pour voir où j'en suis en ce moment avant les prochains Jeux olympiques, a ajouté Ruck. Je suis vraiment enthousiasmée par tout le processus.»

Ruck a obtenu une autre médaille au cours de cette journée, concluant le relais 4x100 m libre qui a procuré l'argent au Canada. Alexia Zevnik, Kayla Sanchez et Oleksiak ont partagé le podium avec Ruck.

Barrette tout près d'une médaille

Parmi les autres résultats de la journée de jeudi, le cycliste québécois Hugo Barrette est passée près de mettre la main sur une médaille de bronze aux côtés de Patrice St-Louis Pivin et Stefan Ritter au sprint par équipe, terminant en quatrième place. Chez les dames, toujours en en cyclisme sur piste, la Québécoise Ariane Bonhomme et ses coéquipières Allison Beveridge, Annie Foreman-Mackey et Stephanie Roorda ont par ailleurs gagné la médaille de bronze à la poursuite par équipe 4000 m.

En gymnastique artistique, l'équipe masculine a récolté la médaille d'argent au concours par équipe. Les représentants québécois René Cournoyer et Cory Paterson, les Britanno-Colombiens Zachary Clay et Scott Morgan ainsi que l'Albertain Jackson Payne ont également obtenu 11 qualifications pour les finales individuelles.

Au total, au terme de la première journée de compétition, le Canada comptait sept médailles, dont une d'or, soit celle de la jeune nageuse Taylor Ruck.

(Avec la collaboration de Sportcom)