Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu sur le podium de justesse

15-03-2018 | 14h18

(Sportcom) - Les Québécoises Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu ont obtenu la troisième place au 3 mètres synchro féminin des Séries mondiales de plongeon, jeudi, à Fuji, au Japon.

Provisoirement sixièmes et dernières après le premier des cinq tours, Abel et Citrini-Beaulieu (287,43 points) ont effectué une belle remontée pour devancer de justesse le duo russe de Nadezhda Bazhina et de Kristina Ilinykh par seulement trois centièmes de point.

Les Chinoises Chang Yani et Shi Tongmao (319,80) ont mené la compétition de bout en bout, s'imposant devant les Australiennes Georgia Sheehan et Esther Qin (294,60).

«J'ai fait une grosse erreur au premier plongeon, a commenté Citrini-Beaulieu à Plongeon Canada. C'est la première fois que cela m'arrive. Je crois que ça me permettra d'apprendre. Aujourd'hui [jeudi], je suis fière de voir que nous nous sommes battues. Nous étions confiantes malgré cette erreur au premier tour.»

«Nous avons conservé notre concentration et nous nous sommes battues jusqu'à la fin, a ajouté sa coéquipière Abel. Ces erreurs nous ont coûté la médaille d'argent, mais nous poursuivons notre apprentissage en ce début de saison et nous sommes tout de même heureuses de notre performance.»

Également en action, la Montréalaise Meaghan Benfeito et sa coéquipière albertaine Caeli McKay (283,20) ont terminé au sixième rang du 10 m synchro. À l'image de leurs compatriotes gagnantes au 3 m synchro, les Chinoises Zhang Jiaqi et Zhang Minje (335,70) ont elles aussi mené leur concours du début à la fin pour terminer au premier rang.

Aucun duo canadien n'était inscrit aux épreuves masculines de 10 m synchro et de 3 m synchro.

Les Séries mondiales de plongeon se poursuivront vendredi à Fuji.