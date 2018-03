Charles Hamelin repousse sa retraite

Agence QMI 14-03-2018 | 17h02

Le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin a fait part de son intention de prolonger sa carrière pour au moins une autre année, mercredi, en marge de la présentation des Championnats du monde ISU prévus ce week-end à Montréal.

«Depuis mon retour des Jeux olympiques, je me sens en grande forme et j'enregistre de nouveaux records personnels à l'entraînement, a indiqué Hamelin, dans un communiqué transmis par Patinage de vitesse Canada. Si bien que j'ai maintenant repensé à tout ça et, aujourd'hui, j'annonce que je repousse ma retraite et que j'ai décidé de revenir pour au moins une autre année.

«Je crois que je peux encore donner à la nouvelle génération de patineurs, au sport du courte piste et au Canada, a-t-il poursuivi. J'ai hâte d'être dans l'action cette fin de semaine afin de représenter à nouveau fièrement le Canada et à contribuer à la récolte de médailles.»

Si Charles poursuivra sa carrière au-delà de ces Mondiaux, son frère François quittera la compétition au terme du week-end.

«Terminer ma carrière devant ma famille et mes amis sera certainement un moment émotif pour moi, mais également quelque chose qui restera gravé longtemps dans ma mémoire alors que je vais accrocher mon maillot et passer le flambeau», a-t-il témoigné.

La fin pour Marianne St-Gelais

Ce sera également le chant du cygne pour Marianne St-Gelais. Cette compétition sera sa dernière en carrière après avoir récolté jusqu'ici 113 médailles internationales, dont une olympique, 14 aux Championnats du monde et 93 en Coupes du monde.

«Ça me fait drôle d'imaginer que c'est la dernière fois que je vais embarquer sur la glace, a-t-elle mentionné. Je serai certainement fébrile, mais une chose est claire, je veux profiter de chaque instant pour moi, mais je veux aussi savourer ce précieux moment avec mes filles.»

Kim Boutin, qui a remporté trois médailles aux Jeux de Pyeongchang, sera notamment à surveiller au cours du week-end.

«L'objectif reste le même à ces Championnats du monde qu'aux Jeux olympiques, a analysé Boutin. Je ne crois pas que je devrais me concentrer davantage sur le résultat. Je dois conserver ma ligne directrice malgré mes performances aux Jeux. Mon objectif sera donc de faire les plus belles courses possibles en mettant l'accent sur mes points techniques et tactiques.»