Deux galas télévisés de la WWE à Montréal

Agence QMI 05-03-2018 | 08h33

La World Wrestling Entertainment (WWE) diffusera ses émissions hebdomadaires «Monday Night RAW» et «SmackDown LIVE» les 30 avril et 1er mai au Centre Bell, a annoncé le promoteur evenko lundi matin.

D'ailleurs, Montréal sera pour la première fois le théâtre de deux présentations télévisées de la fédération de lutte professionnelle en autant de jours.

Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn participeront pour l'occasion à un combat de championnat de la WWE durant la soirée de mardi. Ce duel impliquera aussi le champion actuel AJ Styles et Shinsuke Nakamura, gagnant du plus récent Royal Rumble le 28 janvier dernier.

Parmi les autres gros noms qui seront en action, il y aura Roman Reigns, Braun Strowman, Seth Rollins et Charlotte Flair.

La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone de l'émission «Monday Night RAW».