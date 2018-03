Mikaël Kingsbury devancé par Ikuma Horishima

Agence QMI 03-03-2018 | 09h41

Devancé par le Japonais Ikuma Horishima samedi, le Québécois Mikaël Kingsbury a obtenu la médaille d'argent à la Coupe du monde de Tazawako.

Ce résultat vient rappeler que Kingsbury a livré la bonne performance au bon moment aux Jeux olympiques de Pyeongchang quand il a remporté l'or, en février.

Horishima, qui avait aussi été supérieur à Kingsbury sur les pistes du mont Tremblant en janvier, a obtenu un pointage de 91,03 devant ses partisans japonais. Kingsbury (89,27) et le Kazakh Dmitriy Reikhard (87,26) ont complété le podium.

Chez les autres Québécois, Laurent Dumais a terminé 17e, Marc-Antoine Gagnon a pris le 23e rang tandis que Kerrian Chanlaud a conclu la compétition en 25e position. Simon Lemieux n'a pu compléter le parcours.

L'argent pour Justine Dufour-Lapointe

Du côté des femmes, Justine Dufour-Lapointe, grâce à une note de 81,33, a également remporté la médaille d'argent tandis que la victoire est allée à la Française Perrine Laffont (83,03). L'Américaine Keaton McCargo a obtenu le bronze, chauffant de près la jeune Dufour-Lapointe (81,06).

Audrey Robichaud, neuvième, et Chloé Dufour-Lapointe, 11e, ont également bien fait. Valérie Gilbert et Alex-Anne Gagnon ont terminé respectivement 19e et 20e. La Canadienne Andi Naude a connu une journée plus difficile pour prendre le 28e échelon.