Avec sa 11e place, Alex Boisvert-Lacroix est le meilleur Canadien au 500 m - Longue soirée pour deux Québécois

Alain Bergeron 24-02-2018 | 11h04

GANGNEUNG | Les victoires en Coupe du monde n'ont plus de valeur aux Jeux. Alex Boisvert-Lacroix et Laurent Dubreuil l'ont appris à leur première participation olympique en étant confinés à un rôle de figurants à l'épreuve de 500 m en patinage de vitesse de longue piste, lundi, à l'Ovale de Gangneung.

Deuxième au classement mondial et gagnant de deux épreuves à Calgary et Salt Lake City avant Noël, Boisvert-Lacroix a dû se contenter de la 11e place, alors que Dubreuil, premier à Heerenveen le 11 novembre, dit avoir donné ce qu'il avait de mieux après une deuxième moitié de saison difficile pour prendre le 18e rang.

« Quand j'ai regardé sur le tableau et que j'ai vu que j'étais 11e, ça a été une petite déception. Je ne suis pas venu ici pour faire le touriste », a admis Boisvert-Lacroix.

La pression du dernier

Dans un sport où tout se négocie en centièmes de secondes, Havard Lorentzen a remporté la médaille d'or en 34,41 s pour un nouveau record olympique. Le Norvégien a causé un affront à la majorité de la foule de 8000 spectateurs en filant plus rapide d'un maigre centième que le Sud-Coréen Min Kyu Cha. Le Chinois Tingyu Gao a pris le troisième rang.

Le scénario initial offrait pourtant à Boisvert-Lacroix la tribune pour une issue dramatique. Jumelé au Finlandais Mika Poutala dans la 18e et dernière paire du programme, le suspense ultime propre à ce sport lui appartenait. Lorentzen, qui venait de soulever la foule avec le chrono de référence dans la 16e paire, a dû attendre ce que le Québécois, qui a déjà réussi de grandes choses, allait donner cette fois-ci.

« Je ne dirais pas que c'est un avantage [de patiner dans la dernière paire]. C'est certain que tu vois tout ce qui se passe auparavant. Ça peut ajouter de la pression. J'essayais de faire abstraction un peu, mais j'avais vu que les chronos étaient en 34,4 s, donc ça prenait une course du siècle pour monter sur le podium. À ce point-là, ce n'était pas un obstacle en tant que tel parce que je voulais faire ma course. J'ai quand même réussi à «focusser» sur ma propre course et laisser les autres éléments de côté », a observé le patineur de 30 ans, troisième au Championnat mondial sur cette distance en 2016.

« Je ne ressentais pas une pression venant de l'extérieur. Aujourd'hui [lundi] en arrivant à l'aréna, je ne me disais pas : ça me prend un podium, ça prend un podium. Non, je voulais juste faire une belle course, mais j'ai fait une course moyenne. Un temps de 34,9 s au niveau de la mer, ce n'est quand même pas une course atroce, mais ca prenait beaucoup plus aujourd'hui pour rivaliser. C'est vraiment incroyable comme temps », a salué le colosse de 6 pi 4 po, qui a pourtant enregistré la quatrième meilleure lancée des 100 premiers mètres de la soirée en 9,56 s.

La disette se poursuit

Il faudra attendre quatre autres années avant d'espérer une médaille olympique pour le Canada à cette épreuve explosive masculine. La dernière remonte aux Jeux de Nagano, en 1998, où Jeremy Wotherspoon et Kevin Cockett avaient terminé deuxième et troisième.

Ironie du sort, le nouveau champion olympique norvégien a un nouvel entraîneur depuis deux ans. Un dénommé Jeremy Wotherspoon !

Résultats du 500 m

1. Havard Lorentzen, Norvège, 34,41 s

2. Min Kyu Cha, Corée du Sud, +0,01 s

3. Tingyu Gao, Chine, + 0,24 s

11. Alex Boisvert-Lacroix, Canada, + 0,52 s

17. Gilmore Junio, Canada, + 0,74 s

18. Laurent Dubreuil, Canada, +0,75 s

Année éprouvante pour Dubreuil

Tantôt malade, tantôt blessé à l'aine durant la saison, Laurent Dubreuil s'est assuré de fournir sa meilleure course dans les circonstances, ce qui lui a donné une 18e place.

Le patineur originaire de Lévis a rappelé le stress qu'il a vécu en janvier en raison des procédures d'appel d'un autre patineur de l'équipe canadienne, William Dutton, qui revendiquait à sa place le troisième poste du pays pour cette épreuve de 500 m des Jeux.

« Au début de l'année, j'avais fait 34,7 s sur une Coupe du monde et 34,80 s quand j'avais gagné [à Heerenveen le 11 novembre]. À un certain moment dans l'année, j'ai eu la forme pour faire ce temps-là [34,41 s de Lorentzen]. C'est vraiment quelque chose d'autre, mais aujourd'hui, je n'avais juste pas la forme. J'aurais pu patiner la course de ma vie, mais avec les jambes que j'avais, je n'aurais pas été sur le podium, même pas proche non plus, je pense », a admis l'athlète, qui participera au 1000 m de vendredi, tout comme Alexandre St-Jean de Québec.

Une année à la fois

À chaud après sa course, Alex Boisvert-Lacroix pouvait difficilement statuer sur son intention de patiner durant un autre cycle olympique.

« Aujourd'hui, je dirais non, mais si l'année prochaine je monte sur le podium continuellement, alors pourquoi ne pas continuer une autre année ? À partir de là, on verra. En même temps, ce n'est pas facile de faire du longue piste en étant basé au Québec parce qu'on est parti presque cinq ou six mois par année. Je suis rendu à 30 ans et il faut que je pense à mon après-carrière. Ce sera une année à la fois », a-t-il évalué prudemment, même en sachant qu'un ovale couvert doit être inauguré à Québec à l'automne 2020.

« C'est sûr que c'est beau et je suis content pour la prochaine génération parce que ça va donner une force vraiment puissante du longue piste au Québec. Personnellement, ça n'aura pas un gros impact parce que je suis vraiment en fin de carrière. »

La psychologie des corridors

Un démon a accompagné Alex Boisvert-Lacroix jusqu'au départ de la première épreuve olympique de 500 m de sa vie. Le tirage au sort des paires pour le concours l'a contraint à s'élancer du corridor intérieur au départ. Ça signifiait que le patineur finlandais Mika Poutala (à gauche sur la photo), avec lequel il était jumelé, allait emprunter le premier virage au rayon plus long, donc qu'il allait aborder le bout droit sans apparaître dans son champ de vision. Le Québécois trouve plus motivant de se comporter en prédateur que d'être chassé !