Les Canadiennes éliminées au curling

Agence QMI 20-02-2018 | 23h16

Pour la première fois depuis les Jeux olympiques de 1988 à Nagano, soit depuis que le curling féminin a fait ses débuts aux JO, l'équipe canadienne ne sera pas sur le podium olympique à Pyeongchang.

Les Canadiennes ont scellé leur sort en subissant un revers de 6-5 face aux Britanniques, mardi soir (heure du Québec).

Avec une fiche de 3-5, les représentantes de l'unifolié sont officiellement éliminées de la phase éliminatoire, même si elles doivent encore disputer un dernier match face aux Athlètes olympiques de Russie, mercredi.

Trois Canadiens qualifiés au «Big Air»

Le Québécois Maxence Parrot qui s'élançait dans le premier groupe a obtenu son sauf-conduit pour la finale en obtenant une note de 92,50 pour finir au sommet de son groupe devant le Suédois Niklas Mattsson, qui a obtenu un pointage de 90,00.

Les Canadiens Mark McMorris (95,75) et Sébastien Toutant (91,00) ont rejoint leur compatriote en terminant respectivement troisième et cinquième du deuxième groupe.

L'autre Canadien Tyler Nicholson (89,25) s'est classé en septième position alors que seuls les six premiers passent à l'étape suivante.

Le Canada s'attendait à mieux

La délégation canadienne avait vécu sa part de frustrations au cours des dernières heures, à commencer par l'exclusion du relais féminin en patinage de vitesse courte piste, mardi.

Effectivement, la disqualification du quatuor de l'unifolié - reliée à la présence de Kim Boutin à proximité de deux autres concurrentes - en finale A du relais 3000 mètres a écarté le pays du podium. Au chapitre des déceptions vécues au Palais des glaces de Gangneung, il faut ajouter la pénalité imposée à Charles Hamelin en qualification du 500 m masculin. Toutefois, Valérie Maltais, Marianne St-Gelais et Boutin ont toutes assuré leur présence en quart de finale du 1000 m.

En bobsleigh à deux féminin, les chances de médaille sont minces pour les Canadiennes. Kaillie Humphries et Phylicia George sont cinquièmes après les deux premières descentes et accusent 0,46 s de retard sur les Allemandes Mariama Jamanka et Lisa Buckwitz. Leurs compatriotes Alysia Rissling et Heather Moyse occupent le septième échelon, tout juste devant Christine De Bruin et Melissa Lotholz.

Par ailleurs, le relais mixte canadien en biathlon - avec Rosanna Crawford, Julia Ransom, Brendan Green et Christian Gow - a terminé 12e d'une course de 27 km qui a couronné les Français. Les Norvégiens et les Italiens ont suivi.

La descente

En fin de soirée mardi, Valérie Grenier a terminé avec le meilleur résultat canadien lors de l'épreuve de descente de ski alpin en prenant le 21e rang. Roni Remme s'est emparée du 23e échelon. Candace Crawford, l'autre Canadienne inscrite à l'épreuve n'a pas rallié l'arrivée. L'Italienne Sofia Goggia a été couronnée championne olympique tandis que la Norvégienne Ragnhild Mowinckel a mérité l'argent et que l'Américaine Lindsey Vonn a décroché le bronze.