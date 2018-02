Le Québec s'affiche

Alain Bergeron 18-02-2018 | 21h17

PYEONGCHANG | De Ferland-et-Boilleau à Sherbrooke en passant par Saint-Augustin-de-Desmaures, le Québec a révélé toute son étendue en faisant défiler hier trois de ses athlètes sur la scène la plus convoitée des Jeux olympiques.

Si les six médailles du jour des Norvégiens, dont trois d'or, ont dominé le total des présentations, les trois Québécois récompensés ont donné au Canada la deuxième meilleure visibilité parmi les nations.

La médaille de bronze du matin d'Alex Beaulieu-Marchand en slopestyle comportait une valeur particulière puisqu'il l'a embrassée dès qu'il en a pris la possession. Menacé de rater les Jeux en raison d'une commotion cérébrale et des blessures à un genou et au dos dans les dernières semaines, cette rondelle de métal lui a permis de formuler des remerciements.

« Sais-tu ce que je vais faire avec ? Je vais la mettre dans le cou de toutes les personnes qui m'ont aidé. Je vais leur dire bravo et je vais prendre des photos avec eux. Il y a tellement de gens qui m'ont aidé quand j'étais au plus bas : mes parents, des médecins, mon physio, mon entraîneur, des gens qui ont toujours été là pour moi et l'équipe canadienne durant la dernière semaine », a-t-il énuméré.

La routine pour Boutin

Quelques minutes plus tôt, Kim Boutin a revécu une cérémonie qu'elle connaissait en recevant sa médaille de bronze du 1500 m, sa deuxième après celle du 500 m de mardi dernier.

« J'ai beaucoup moins craqué que la première fois. J'ai apprécié le moment davantage et j'ai mieux vu les gens qui étaient présents. Regarder ma famille me fait pleurer automatiquement, mais j'ai vraiment apprécié le moment », a avoué la patineuse de Sherbrooke, qui participera à la finale du relais féminin mardi (6 h 29 heure du Québec).