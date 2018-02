Alex Boisvert-Lacroix impatient de prendre le départ - Vivement le 500 m Un plaisir retrouvé à temps

Alain Bergeron 17-02-2018 | 21h39

GANGNEUNG | Malgré l'effort violent d'à peine 34 secondes, Alex Boisvert-Lacroix n'en peut plus d'attendre pour exploser au départ du 500 m de lundi.

Le costaud de Sherbrooke vire en rond depuis plusieurs jours, c'est le cas de le dire. Ses deux victoires en Coupe du monde à Salt Lake City et Calgary, coup sur coup, en décembre dernier, avaient déjà activé l'adrénaline.

« Je suis prêt »

« Le plus difficile pour moi c'est de patienter jusqu'à ma course. Je suis prêt depuis quelques jours. Je pourrais faire ma course aujourd'hui. J'ai fait d'excellents chronos durant mes journées d'entraînement et je me sens bien sur la glace », nous confiait l'athlète de 6 pi 4 po, vendredi dernier.

Le sérieux de sa mission à ses premiers Jeux olympiques ne l'a pas empêché de savourer l'expérience depuis son arrivée au Village des athlètes, le 1er février. À sa première semaine, il a voulu s'imprégner de l'ambiance en participant notamment à la cérémonie d'ouverture. Ce fut là sa dernière « folie ».

« À une semaine de ma course, j'ai décidé d'entrer dans ma zone préparatoire comme je peux le faire aux championnats mondiaux ou aux championnats canadiens. Je prends des marches, j'écoute des films et je regarde un peu les Jeux à la télé », dit-il.

Seul de son monde

Le sprinteur de 30 ans vit son rêve olympique loin des siens. Volontairement. Sa copine et ses parents devront ouvrir leur téléviseur lundi matin (au Québec) pour finalement voir leur homme.

« Je leur ai demandé de demeurer à la maison parce que je trouvais que c'était assez dispendieux pour 34 secondes de course ! Ce n'est pas comme la courte piste où les patineurs ont plusieurs chances. Je ne voulais pas imposer ces dépenses à ma copine et mes parents. Ça m'aurait sorti de ma routine de savoir qu'ils auraient été ici et, en quelque sorte, ça m'aurait mis de la pression. Je me serais senti mal à l'aise de ne pas les voir. »