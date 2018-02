Patinage de vitesse courte piste: Samuel Girard remporte l'or au 1000 m à Pyeongchang

Alain Bergeron 17-02-2018 | 09h26

GANGNEUNG | La passation des pouvoirs à Samuel Girard est maintenant confirmée dans l'équipe canadienne de patinage de vitesse de courte piste avec sa médaille d'or de samedi à l'épreuve de 1000 m aux Jeux olympiques.

Si le vétéran Charles Hamelin pourra quitter son sport l'esprit tranquille avec le champion de 21 ans qui lui succèdera, Kim Boutin a également démontré la valeur de la relève en remportant sa deuxième médaille de bronze des Jeux, cette fois à l'épreuve de 1500 m.

«C'est juste une émotion», a exprimé Girard pour expliquer son bonheur de lever les bras à titre de champion olympique.

«On ne peut pas vraiment le décrire quand tu franchis la ligne. Ce sont quatre années de travail, tu t'es rendu là et il y a eu trois courses (samedi) pour se rendre à ça. Il peut tellement se passer de choses en si peu de temps en patinage de vitesse. J'étais juste content de réaliser cet exploit-là et de pouvoir le vivre avec la foule et mes parents qui étaient dans les estrades», a commenté le jeune homme de Ferland-et-Boilleau, qui s'est maintenu à l'avant-plan durant la majorité des neuf tours de la finale malgré un peleton majoré à cinq patineurs, dont deux Sud-Coréens.

Suite à une pénalité qui a arrêté son parcours en demi-finale, Charles Hamelin doit dire adieu au seul podium olympique en carrière qui lui manquera dans l'une des trois épreuves individuelles. Il a été crédité du 9e rang.

«Kim, tu la mérites»

Un peu plus tôt, Kim Boutin a savouré doublement sa deuxième médaille de bronze après celle au 500 m gagnée dans un contexte plus tendu. Quatrième de la finale de mardi dernier, elle avait ensuite été promue sur la troisième marche du podium après la disqualification d'une favorite du pays, Choi Minjeong. Des partisans coréens avaient par la suite menacé la patineuse de Sherbrooke sur les réseaux sociaux, l'accusant d'avoir pointé du doigt «leur» patineuse après la course, ce à quoi Boutin avait plutôt soutenu viser amicalement son entraîneur Frédéric Blackburn.

«Je ne veux pas enlever ma médaille au 500 m parce que je l'ai méritée cette médaille-là et je suis contente de l'avoir fait. Là, après ce qui s'est passé, on dirait que ça m'a redonné un «boost» de courage (pour le 1500 m de samedi). Kim, tu la mérites celle-là aussi», s'est-elle dit en elle-même.

Relais féminin mardi

Boutin aura l'occasion d'obtenir un troisième podium mardi lors de l'épreuve de 3000 m au relais féminin. Les Canadiennes, dont les Marianne St-Gelais, Valérie Maltais et Kassandra Bradette, débattront avec la Corée du Sud, la Chine et l'Italie.

Résultats

Finale 1000 m Hommes

1-Samuel Girard, Canada, 1 m 23,894 s

2-John-Henry Krueger, É.-U., 1 m 24,187 s

3-Yira Seo, Corée du Sud, 1 m 24,053 s

4-Hyojun Lim, Corée du Sud, 1 m 23,971 s

5-Shaolin Sandor Liu, Hongrie, pén.

Finale 1500 m Femmes

1-Minjeon Choi, Corée du Sud, 2 m 24,948 s

2-Jinyu Li, Chine, 2 m 25,703 s

3-Kim Boutin, Canada, 2 m 25,834 s

4-Alang Kim, Corée du Sud, 2 m 25,941 s

5-Jorien ter Mors, Pays-Bas, 2 m 25,955 s

6-Petra Jaszapati, Hongrie, 2 m 26,138 s

7-Arianna Fontana, Italie, 2 m 27,475 s