Merci aux Pays-Bas!

GANGNEUNG | On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai dans le cas de Ted-Jan Bloemen.

C'est parce qu'il n'était pas assez bon pour l'équipe néerlandaise de patinage de vitesse et qu'il voulait relancer sa carrière que Bloemen a déménagé au Canada, le pays natal de son père, il y a quatre ans.

Et c'est donc comme ça qu'il a pu joindre le programme de longue piste canadien basé à Calgary, pour finalement aider le pays à ajouter une médaille à sa collection, jeudi, avec sa victoire au 10 000 mètres longue piste.

Bloemen - qui a établi une marque olympique de la distance (12min39s77), - a fait un pied de nez à son pays d'origine, d'autant plus qu'il a terminé la course devant le Néerlandais Jorrit Bergsma, et laissé loin derrière lui le grand favori de l'épreuve, Sven Kramer, le détenteur de cinq titres de champion du monde du 10 000 mètres à qui le titre olympique a toujours échappé.