Le Canada bien en selle en bobsleigh à Pyeongchang

Agence QMI 16-02-2018 | 06h57

Les équipages canadiens en bobsleigh à deux masculin continuent leurs bonnes performances lors des entraînements des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Ainsi, les Canadiens Justin Kripps et Alexander Kopacz ont pris les deuxième et cinquième rangs des troisième et quatrième descentes d'entraînement, vendredi. Quant à Christopher Spring et Neville Wright, ils ont terminé quatrièmes à chaque occasion. Finalement, Nick Poloniato et Lascelles Brown ont pris le 17e échelon des deux séances du jour.

Deux autres descentes sont prévues, samedi. La compétition se déroulera dimanche et lundi.

Les Lettons Oskars Melbardis et Daumants Dreiskens ainsi que les Allemands Nico Walther et Christian Poser ont respectivement dominé les troisième et quatrième descentes.