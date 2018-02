Une cérémonie émotive pour Kim Boutin Le COC confirme: la GRC protège Kim Boutin Du bronze et des menaces «Je ne visais pas de médaille» -Kim Boutin

Agence QMI 14-02-2018 | 15h57

La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin a dû essuyer quelques larmes au moment de recevoir sa médaille de bronze obtenue à l'épreuve du 500 mètres des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Lors de la touchante cérémonie tenue à la plaza des médailles, la Sherbrookoise de 23 ans s'est montrée particulièrement émotive. Sous les applaudissements, elle a salué la foule avant de placer ses mitaines rouges sur son visage. Elle a également souri pour les caméras et mordu fièrement la médaille, comme c'est la tradition.

S'il est normal de vivre la remise d'une première médaille olympique avec émotion, la jeune Boutin vivait la situation après avoir vécu une journée très chargée. L'athlète a effectivement reçu des messages haineux et des menaces sur les réseaux sociaux après la conquête de sa médaille, octroyée après la disqualification de la Sud-Coréenne Choi Min-jeong en finale.

Depuis, devant l'ampleur de la situation, une déclaration officielle a même été publiée par les communications du Comité olympique canadien.

«La santé et la sécurité de tous les membres de notre équipe sont une priorité et nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec Patinage de vitesse Canada, notre personnel responsable de la sécurité et la GRC, pouvait-on lire. Aucun autre commentaire ne sera émis à ce sujet pour permettre à Kim de se concentrer sur ses épreuves à venir. »

Boutin et les membres de sa famille n'était pas non plus disponibles pour des entrevues en marge de la remise de la médaille.

La prochaine compétition de Boutin est prévue ce samedi à l'épreuve du 1500 mètres.