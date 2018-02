Patinage de vitesse: Bloemen remporte l'argent au 5000 m

Agence QMI 11-02-2018 | 04h23

L'Albertain Ted-Jan Bloemen a obtenu la médaille d'argent au patinage de vitesse 5000 m hommes, dimanche matin (heure du Québec), aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il a terminé la course en 6 minutes, 11 secondes et 616 centièmes.

L'or est revenu au Néerlandais Sven Kramer, qui a terminé la course en 6 minutes, 9 secondes et 76 centièmes. Il a battu Bloemen par une seconde et 85 centièmes.

Le patineur canadien avait établi un record du monde dans la même épreuve, à Salt Lake City, en 2017, avec un temps de 6 minutes, 1 seconde et 86 centièmes. Il détient aussi le record du monde au 10 000 m hommes, avec un temps de 12 minutes, 36 secondes et 30 centièmes. Il a établi ce fait d'armes en 2015.

Kramer est pour sa part détenteur du record olympique depuis 2014, record qu'il a d'ailleurs battu dimanche.

Ted-Jan Bloemen sera de retour sur la patinoire olympique pour le 10 000 m hommes, jeudi, et pour la poursuite par équipe hommes, à partir de dimanche prochain.