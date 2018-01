Guillaume Bastille quitte la tête haute

Benoît Rioux, Benoît Rioux 25-01-2018 | 16h51

Devant le constat qu'il ne participera pas aux Jeux olympiques de Pyeongchang, le mois prochain, le patineur de vitesse courte piste Guillaume Bastille a annoncé officiellement sa retraite sportive, jeudi.

S'il n'a pu atteindre le but visé, Bastille assure qu'il se retire avec le sentiment d'avoir tout donné. Aux prises avec un virus lors des récentes sélections olympiques, l'athlète de 32 ans devait aussi composer avec les symptômes d'une commotion cérébrale.

«Mon dernier objectif n'a pas été atteint comme je le voulais, mais je quitte la compétition active la tête haute et avec mon intégrité intacte», a indiqué l'athlète originaire du Bas-Saint-Laurent, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Dans le milieu, Bastille demeurera reconnu comme l'un des plus grands tacticiens de sa discipline.

«Ce n'est pas toujours les plus forts physiquement qui vont gagner, parfois, c'est le plus intelligent, a-t-il résumé. J'ai l'impression d'avoir fait le maximum avec ce que j'avais. D'avoir réussi à rester parmi les meilleurs aussi longtemps, je pense que c'est ça qui va rester.»

Bastille faisait partie de l'équipe nationale senior depuis 2007.

Un moment grandiose

Au cours de sa carrière, outre sa trentaine de médailles au sein du circuit de la Coupe du monde et ses cinq participations à des Mondiaux, Bastille aura vécu l'un des moments les plus grisants de l'histoire du Canada aux Jeux olympiques, soit la conquête de la médaille d'or au relais masculin à Vancouver, en 2010.

«Il n'y a rien pouvant battre la combinaison de ces événements, a-t-il décrit. Même si jamais j'avais gagné individuellement à Vancouver, je ne crois pas que le moment aurait été aussi magique. C'était une grande victoire pour le patinage de vitesse canadien, chez nous, devant des estrades remplies.»

Occupant le rôle de substitut pour la finale, Bastille avait rapidement rejoint ses coéquipiers sur la patinoire pour savourer cette conquête tant espérée devant une foule en délire. De partager le moment avec ses amis Olivier Jean, François-Louis Tremblay de même que les frères Charles et François Hamelin, c'était magique.

Pour l'avancement du sport

Parmi les événements un peu plus sombres de sa carrière, Bastille a rappelé le long processus d'appel en marge des Jeux de Sotchi, en 2014.

«Ce n'était pas un moment agréable», a-t-il qualifié.

À son grand désarroi, la situation a notamment nui à sa relation avec François Hamelin, qui lui avait été préféré comme choix discrétionnaire. Au moment d'identifier son plus fidèle ami dans l'équipe nationale à travers les années, Bastille a ainsi répondu avec franchise.

«Jusqu'à 2014, c'était François Hamelin, mais au final, je dirais Olivier Jean», a-t-il regretté.

«Oui, j'avais fait un appel dans l'espoir de participer aux Jeux à Sotchi, a mentionné Bastille. Mais je savais que mes chances de gagner l'appel étaient minces. Mon but était plus de lever un drapeau rouge et de tracer un chemin pour ceux qui viennent.»

Une question d'intégrité

Encore aujourd'hui, Bastille persiste et signe dans le but qu'on améliore sans cesse le processus de sélection chez les différentes fédérations sportives.

«Aux yeux d'un athlète, c'est la performance livrée sur la glace qui prédomine», a-t-il fait valoir.

Au moment d'annoncer sa retraite, Bastille a préféré rappeler ses meilleurs souvenirs, mais il a aussi prouvé que son intégrité est là pour rester.