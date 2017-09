Près de 900 interventions médicales au Marathon

Agence QMI 24-09-2017 | 10h49

MONTRÉAL | Les organisateurs du Marathon de Montréal n'ont pas lésiné sur les moyens, dimanche, pour rafraîchir les coureurs et assurer leur sécurité alors qu'ils ont la malchance de participer à l'événement en pleine canicule automnale.

Malgré tout, près de 900 interventions médicales ont été prodiguées pendant le demi-marathon, qui s'est tenu dimanche matin dans les rues de la métropole. «Ce sont des chiffres normaux dans les circonstances, pour nous», a mentionné Eddy Afram, coordonnateur médical du Marathon Rock 'n' Roll Oasis, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«La majorité des interventions, comme toujours, sont d'ordre musculo-squelettique, des cas de médecine sportive, mais effectivement, on note un plus gros taux de coups de chaleur», a ajouté M. Afram.

Pour sa part, les équipes d'Urgence-Santé ont été appelées à intervenir plus d'une vingtaine de fois pendant le marathon. Cinq cas ont nécessité des transports à l'hôpital.

«C'est une nette augmentation par rapport à l'an dernier, mais nous l'avions prévue et pris les mesures nécessaires pour y faire face», a indiqué l'organisme dans un communiqué en soulignant que dix ambulances ont été affectées au marathon pour la seule journée de dimanche.

Chaleur éprouvante

Alors que le mercure doit grimper jusqu'à 30 degrés Celsius à Montréal dimanche, avec un facteur humidex de 38 degrés Celsius, les organisateurs ont prévu plusieurs solutions pour rafraîchir les coureurs. «On a 14 000 serviettes glacées qui sont en distribution libre pour les coureurs, on a des accès à 18 points d'eau le long du parcours et la fameuse douche obligatoire pour être sûr que les gens puissent se rafraîchir», a énuméré M. Afram.

«Il y avait beaucoup de points d'eau, mais c'est sûr qu'on en voudrait toujours plus», a confié une coureuse croisée par TVA Nouvelles au fil d'arrivée.

«On a pris ça un peu plus mollo que d'habitude et on est resté dans une zone de confort», a indiqué un autre participant.

Environ 300 intervenants médicaux étaient aussi présents pour assurer la sécurité des coureurs, dont une centaine qui se trouvaient sous la tête au fil d'arrivée. «C'est un déploiement tout à fait extraordinaire dans les circonstances», a précisé le coordonnateur médical.

Rappelons que les organisateurs du marathon avaient pris la décision, mercredi, d'annuler la course de 42,2 kilomètres en raison de la chaleur.

Environ 16 000 coureurs ont pris le départ du demi-marathon sur le pont Jacques-Cartier à 7 h 30, une heure plus tôt qu'initialement prévu en raison de la chaleur. Six mille coureurs ont aussi couru le 10 kilomètres.