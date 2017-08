Penny Oleksiak change de mentor

Agence QMI 31-08-2017 | 12h13

La nageuse canadienne Penny Oleksiak a délaissé le Centre de haute performance de Natation Canada pour se joindre au Toronto Swim Club afin d'y poursuivre sa carrière sportive, jeudi.

La quadruple médaillée des Jeux olympiques de Rio souhaitait revenir sous l'égide de l'entraîneur Bill O'Toole, qui l'a dirigée pendant ses années dans les groupes d'âge et qui l'avait menée vers une récolte de six médailles aux Mondiaux juniors 2015. L'athlète de 17 ans a évolué durant deux ans au centre ontarien avec Ben Titley comme mentor.

«J'aimerais remercier les personnes au Centre de haute performance - Ontario et en particulier Ben Titley pour sa contribution inestimable à mon succès ces deux dernières années», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

«Nous connaissons très bien Bill. Natation Canada et moi-même avons travaillé avec lui avant les Championnats juniors 2015 et sur des programmes de développement pour les entraineurs. Nous avons une bonne relation de travail avec Bill, a dit le directeur de la haute performance, John Atkinson. L'entraîneur sénior de Natation Canada Martyn Wilby et moi-même irons visiter Toronto en septembre et nous travaillerons sur le développement d'un plan pour Penny avec son instructeur.»

La soeur du défenseur des Stars de Dallas Jamie Oleksiak a également mérité deux médailles de bronze aux Mondiaux FINA de Budapest cette année.