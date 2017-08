Six patineurs assurés d'aller aux Jeux olympiques

Agence QMI 20-08-2017 | 16h29

En plus de Kim Boutin et Samuel Girard, logiquement qualifiés depuis samedi, Jamie MacDonald, Kasandra Bradette, Charles Hamelin et Charle Cournoyer représenteront assurément le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang grâce aux derniers résultats obtenus lors des sélections de l'équipe de patinage de vitesse courte piste, dimanche, à Montréal.

Boutin a d'abord remporté la finale du 500 mètres chez les femmes lors de cette dernière journée de compétition. Bradette et Audrey Phaneuf ont pris respectivement les deuxième et troisième positions.

Au 1000 mètres, la gagnante fut la même, devant MacDonald et Bradette.

Du côté masculin, Girard l'a emporté au 500 mètres tandis que Guillaume Bastille a marqué de précieux points en terminant deuxième.

La course de 1000 mètres de dimanche a par ailleurs été remportée par Charles Hamelin, devant Girard et Pascal Dion.

Dion et Bastille ont bien fait

Les équipes seront complétées à la suite des exemptions et des choix discrétionnaires.

À propos, François Hamelin a dû déclarer forfait au cours de ces sélections en raison de symptômes de commotion cérébrale. Il pourrait néanmoins être sélectionné pour les Jeux de Pyeongchang, en février prochain, si sa demande d'exemption est acceptée.

Dion et Bastille pourraient aussi être préférés à François Hamelin.

Marianne St-Gelais et Valérie Maltais ont aussi dû s'absenter, mais une sélection pour les Jeux demeure fort logique pour elles en raison, également, du processus pouvant inclure une exemption de même qu'un choix discrétionnaire.