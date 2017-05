Le DG du Club Jockey du Québec a assisté au triomphe d'Always Dreaming samedi - Une expérience inoubliable pour Jocelyn Faucher Des idées plein la tête pour Trois-Rivières

Directeur général du Club Jockey du Québec, M. Faucher avait été invité par ses partenaires de Churchill Downs à être témoin en personne de la mythique course de chevaux. C'était un rêve devenu réalité pour celui qui regarde l'événement chaque année à la télé­vision depuis 1983.

Et il n'y a pas à dire, l'ancien robuste défenseur des Remparts a été renversé par toutes les émotions qui l'ont habité au fil de la journée pour ce baptême de feu à Louisville, aux côtés de quelque 158 000 personnes survoltées. La victoire sans équivoque d'Always Dreaming sur une piste vaseuse a été la cerise sur le sundae, lui qui avait prédit que le favori l'emporterait.

«Comme au hockey ou au football, tu dois vendre l'événement. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux autres. Les gens viennent ici pour l'événement. Toute la ville vibre au rythme de l'événement. C'est un honneur d'avoir été invité.»

«Toute la logistique de cela, c'est fou! Ça fait 143 ans et il n'y a jamais eu un Derby disputé sous la pluie. [Aujourd'hui], le soleil est sorti à temps pour la course. Il a plu jusqu'à une heure avant la course!»

L'ancien hockeyeur reviendra à Québec plus riche de 120 $ grâce à sa mise sur le pur-sang qui a été couronné. La deuxième position est allée à Lookin At Lee alors que Battle of Midway a complété le podium.