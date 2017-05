Always Dreaming l'emporte au Derby du Kentucky

Agence QMI 06-05-2017 | 19h55

Always Dreaming s'est imposé samedi au 143e Derby du Kentucky, à Louisville.

Le cheval de 3 ans a complété l'épreuve de 2000 m, disputée à l'hippodrome de Churchill Downs, avec une confortable avance sur son plus proche rival, Lookin at Lee. Battle of Midway a quant à lui terminé troisième.

S'élançant du cinquième couloir, Always Dreaming a livré une chaude lutte à Irish War Cry pendant une bonne partie de la course. Il l'a finalement devancé avant le dernier droit.

Always Dreaming était le favori pour l'emporter. Les preneurs de livre le donnaient gagnant à 9 contre 2.

Classic Empire (6 contre 1), McCracken (6 contre 1) et Irish War Cry (6 contre 1) faisaient également partie des favoris.

Monté par le cavalier John Valazquez, un jockey du Temple de la renommée, Always Dreaming succède donc à Nyquist, champion de l'édition 2016.

Il s'agit d'une troisième victoire consécutive pour le cheval, qui a notamment triomphé au Derby de la Floride plus tôt cette année. Lors de ses deux premières courses en carrière, il avait enregistré des deuxième et troisième places.

Always Dreaming est la progéniture de Bodemeister, vainqueur du Derby d'Arkansas en 2012.

Son propriétaire, Anthony Bonomo, est un avocat new-yorkais de 59 ans qui a commencé à s'intéresser au monde hippique en 2005 par le biais de sa femme.