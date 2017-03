5 à 7 nouvelles sportives: Toujours en vie

25-03-2017 | 17h04

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Lightning de Tampa Bay a signé une victoire cruciale contre les Red Wings de Detroit, vendredi soir.

L'équipe floridienne, qui l'a emporté 2-1 en prolongation, avait aussi vaincu les Bruins de Boston jeudi, ce qui lui permet de se retrouver à seulement un point des Bruins et des Islanders de New York, avant les rencontres prévues samedi, dans la course pour la dernière place éliminatoire dans l'Est.

Les Rangers du Texas ont octroyé une prolongation de contrat de six ans au joueur de deuxième but Rougned Odor.

L'information a été révélée par plusieurs médias, samedi.

L'entente serait d'une valeur de 49,5 millions $.

À sa troisième campagne avec les Rangers, l'athlète de 23 ans a présenté une moyenne au bâton de ,271, claquant 33 circuits et produisant 88 points en 2016.

L'attaquant des Sabres de Buffalo Ryan O'Reilly n'est aucunement frustré envers Sidney Crosby, lui qui a reçu un coup de bâton dans l'entrejambe de la part du capitaine des Penguins de Pittsburgh, mardi soir.

O'Reilly est demeuré dans le match, mais les Penguins l'ont tout de même emporté 3-1.

«Je ne m'y attendais pas, mais il s'est excusé après le jeu, a mentionné O'Reilly aux médias, samedi. Ça m'a pris par surprise, tu ne t'y attends pas et soudainement, tu as mal. Mais c'est une bonne personne, il joue simplement de façon intense. Il reçoit des coups chaque match, lui aussi.»

Le gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask est aux prises avec une blessure au bas du corps et son cas sera réévalué sur une base quotidienne.

L'organisation a ainsi procédé au rappel de Zane McIntyre, samedi.

Le gardien de 24 ans affiche un dossier de 0-4-1, une moyenne de buts alloués de 3,97 ainsi qu'un faible taux d'efficacité de ,858 avec le grand club cette année.

Le porte-couleurs des Knicks de New York Joakim Noah a été suspendu 20 matchs pour avoir enfreint la politique antidopage de la NBA.

La nouvelle a été confirmée samedi avant-midi.

Noah aurait échoué à un test antidopage pour un supplément disponible en vente libre et qui serait défendu d'utilisation par le circuit Silver.