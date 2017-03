5 à 7 nouvelles sportives: Le no 66 est bien libre

24-03-2017 | 17h17

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'attaquant des Islanders de New York Josh Ho-Sang a choisi de porter le fameux numéro 66 de Mario Lemieux, et ce dernier a réagi à cette histoire dans une entrevue avec le «Pittsburgh Post-Gazette», vendredi.

«Je n'ai aucun problème avec ça», a-t-il déclaré.

«Ce n'est qu'un numéro. Les numéros 4 et 9 ont été portés par des grands joueurs (Bobby Orr et Gordie Howe respectivement) et ils ne sont pas retirés à jamais. Les joueurs peuvent choisir le numéro qu'ils veulent.»

(...)

Inactif en Major League Soccer cette semaine, l'Impact s'est gardé occupé avec une rencontre amicale face à son club partenaire, le Fury d'Ottawa, vendredi. Le Bleu-Blanc-Noir s'est incliné au compte de 2-0, à Montréal.

Jose Sito Seoane a ouvert la marque en première demie alors que Steven Dos Santos a doublé l'avance des siens au retour de l'entracte.

Cette rencontre était la dernière du Fury avant d'entamer la saison régulière, au sein de la United Soccer League (USL). Il se rendra au Missouri pour y affronter le St. Louis FC, le 1er avril.

(...)

Les Sénateurs d'Ottawa et l'Avalanche du Colorado croiseront le fer à deux reprises à Stockholm, en Suède, lors de la prochaine campagne de la Ligue nationale de hockey.

La LNH en a fait l'annonce, vendredi.

«Nous avons plus de joueurs suédois que jamais dans la LNH et nous sommes extrêmement heureux que cette série de matchs permettra de voir bon nombre d'entre eux, avec leur équipe, dans leur pays natal», a mentionné le commissaire Gary Bettman, par voie de communiqué.

(...)

Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Marc Methot devra possiblement rater quelques semaines d'activités après qu'un coup de bâton de Sidney Crosby eut brisé un doigt de sa main gauche.

L'entraîneur-chef de la formation ontarienne Guy Boucher a confirmé le tout après la rencontre face aux Penguins de Pittsburgh, jeudi soir. Le geste s'est produit lors de l'engagement initial et l'arrière n'est pas revenu au jeu par la suite.

Sur la séquence, le joueur-vedette du club de la Pennsylvanie n'a pas été puni.

(...)

L'attaquant de l'Armada de Blainville-Boisbriand Pierre-Luc Dubois a écopé d'une suspension d'une partie pour son coup de genou à l'endroit de Daven Castonguay des Voltigeurs de Drummondville.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Mikaël Lalancette a rapporté l'information, vendredi.

L'événement est survenu en milieu de première période du premier affrontement de la série de premier tour entre les deux formations, jeudi. Dubois a écopé d'une pénalité mineure sur la séquence. L'Armada l'a emporté par le pointage de 3-1.