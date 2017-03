Un message d'espoir pour les jeunes athlètes québécois

Tommy Thurber 14-03-2017 | 09h43

MONTRÉAL - Les athlètes québécois ont obtenu d'excellents résultats cet hiver sur la scène internationale, et l'équipe de patinage de vitesse courte piste n'y fait pas exception. De retour de Rotterdam, où avaient lieu les Championnats du monde, Marianne St-Gelais, Charles Hamelin et Samuel Girard ont fièrement exhibé leurs sept médailles, lundi, à l'aéroport Montréal-Trudeau.

St-Gelais a défendu son titre de vice-championne chez les femmes avec des médailles d'argent aux 500 m, 1000 m et 1500 m. Girard a pour sa part terminé sur la troisième marche du podium au cumulatif en vertu d'une deuxième position au 1500 m, tandis que Hamelin a été décoré de bronze au 1000 m.

«Je suis vraiment contente, ça s'est super bien passé, a affirmé St-Gelais lors de son retour en sol canadien. C'est sûr que j'ai eu une déception hier [dimanche], puisque je voulais revenir avec le titre de championne du monde, mais si je regarde globalement, j'ai fait preuve de constance, donc je ne peux pas être déçue.»

Pour sa part, Girard s'est dit satisfait de son parcours, après avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés.

«Je visais la troisième place au classement cumulatif et je suis parvenu à le faire. J'ai eu une médaille d'argent au 1000 m l'année passée, et cette année je suis allée la chercher sur une autre distance, donc je suis très content.»

Une inspiration

Ces résultats s'ajoutent aux titres de champion du monde de Laurie Blouin en slopestyle, d'Alex Harvey au 50 km en style libre, d'Erik Guay à l'épreuve de super-G, ainsi qu'aux troisièmes places de Mikaël Kingsbury et Justine Dufour-Lapointe aux Mondiaux en ski de bosses.

Les patineurs se sont d'ailleurs réjouis de ces bonnes nouvelles. Même s'ils permettent aux Canadiens d'espérer une bonne récolte de médailles l'année prochaine lors des Jeux olympiques de PyeongChang, c'est surtout le message envoyé aux jeunes qui retient l'attention.

«Je pense que c'est un bon signe pour les jeunes athlètes, a fait valoir Hamelin. Chaque programme sportif veut avoir des athlètes qui font bien lors des compétitions internationales pour inciter les jeunes à faire du sport et espérer qu'ils y trouveront une passion. J'espère que ça permettra aux prochaines générations de prendre le relais.»

De son côté, St-Gelais croit qu'au-delà de l'aspect sportif, les valeurs transportées par les athlètes peuvent inspirer dans toutes les sphères de la vie.

«L'éthique de travail et l'expertise sont très présentes au Québec. Nos résultats démontrent à quel point on s'investit. Ça envoie non seulement des messages de victoire, mais aussi des messages d'espoir. Ça peut donner des ailes.»