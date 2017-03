Deux fois l'argent pour Marianne St-Gelais

11-03-2017 | 13h27

La Québécoise Marianne St-Gelais a mérité deux médailles d'argent aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, samedi, à Rotterdam, aux Pays-Bas, grâce à ses performances aux épreuves de 500 et 1500 mètres.

Pour sa part, Samuel Girard a grimpé sur la deuxième marche du podium au 1500 m masculin.

Sur la même distance, la Britannique Elise Christie l'a emporté chez les femmes grâce à un chrono de 2 min 54,369 s, devenant la première porte-couleurs de son pays à gagner l'or chez les femmes dans le cadre des Mondiaux. St-Gelais a de son côté conclu avec un temps de 2:54,381. La Sud-Coréenne Suk Hee Shim (2:54,424) a complété le podium.

Par ailleurs, Marie-Ève Drolet a terminé première de la finale B, alors que Kim Boutin a fini cinquième de cette course.

Puis, au 500 m, St-Gelais a récidivé en franchissant la ligne d'arrivée en 43,630, derrière la Chinoise Kexin Fan (43,605). La Sud-Coréenne Ji Yoo Kim (43,744) a fini troisième.

Du côté masculin, Girard a patiné en 2:16,982 au 1500 m, finissant derrière Da Woon Sin (2:16,919), de la Corée du Sud. Le compatriote de celui-ci Yi Ra Seo (2:17,051) a pris la troisième place.

Lors de la finale B, Charles Hamelin et Charle Cournoyer ont respectivement fini troisième et quatrième.

Plus tard au 500 m, Girard a été incapable de répéter ses exploits précédents, car il s'est contenté du quatrième échelon de la finale A avec un chrono de 43,680. Le Néerlandais Sjinkie Knegt (41,832) a eu le dernier mot, devant le Chinois Dajing Wu (41,891) et Seo (42,036).