5 à 7 nouvelles sportives: déceptions en bosses

09-03-2017 | 16h16

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Japonais Ikuma Horishima a décroché un deuxième titre en autant de jours aux Championnats du monde de ski acrobatique, jeudi, dans la Sierra Nevada, en Espagne, triomphant à l'épreuve des bosses en parallèle, tandis que les Canadiens n'ont pas obtenu de médaille.

Le Québécois Mikaël Kingsbury a été incapable de franchir la ronde des 16, étant vaincu par le champion du jour. Philippe Marquis et Marc-Antoine Gagnon ont plié bagage à la même étape, alors que Laurent Dumais s'est incliné devant Marquis en ronde des 32.

Chez les femmes, Justine et Chloé Dufour-Lapointe, Andi Naude et Audrey Robichaud n'ont pu accéder aux quarts de finale.

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat de trois ans au défenseur Simon Bourque.

Le défenseur de 6 pi et 1 po et 194 lb a obtenu 51 points, soit 15 buts et 36 aides, en 56 parties depuis le début de la saison avec l'Océanic de Rimouski et les Sea Dogs de Saint John, dans la Ligue junior majeur de hockey du Québec (LHJMQ).

Le combat éliminatoire de l'International Boxing Federation (IBF) des poids mi-lourds devant opposer Artur Beterbiev à Sullivan Barrera a été annulé.

L'information a été avancée par le «Journal de Montréal», puis confirmée par le Groupe Yvon Michel (GYM). Le choc devait avoir lieu le 21 avril à Miami.

Les Browns de Cleveland ont fait l'acquisition du quart-arrière Brock Osweiler, des Texans de Houston.

L'équipe de l'Ohio a aussi reçu un choix de deuxième tour au prochain repêchage de la NFL alors que les Texans voulaient se départir du lucratif contrat de quatre ans et de 72 millions $ qu'ils ont offert à Osweiler à pareille date l'an dernier.

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont participé à un sondage afin de révéler qui est le meilleur arbitre.

Le tout a été dévoilé par le réseau ESPN.

Même si quelques joueurs, notamment Patric Hornqvist (Penguins), John Tavares (Islanders), Ryan Suter (Wild) et Connor Carrick (Maple Leafs), ont mentionné le bon travail des arbitres, ils n'ont pas voulu se mouiller en donnant des noms précis.

Cependant, l'officiel Wes McCauley a été nommé à plusieurs reprises pour son honnêteté et sa personnalité. Celui-ci est reconnu pour son intensité lors des matchs.