5 à 7 nouvelles sportives: Vince Young dans la LCF

08-03-2017 | 16h28

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'agent du quart-arrière Vince Young serait en direction de la Saskatchewan afin de conclure une entente avec les Roughriders.

C'est le réseau TSN qui a rapporté la nouvelle.

Leigh Steinberg finaliserait les derniers détails avec l'organisation et l'ancien troisième choix au total lors du repêchage de la NFL de 2006 rejoindrait son agent plus tard cette semaine, à Regina.

Young n'a pas joué de match de saison régulière de la NFL depuis 2011, lorsqu'il avait pris part à six rencontres avec les Eagles de Philadelphie. Il avait complété 66 passes en 114 tentatives pour des gains de 866 verges, quatre touchés et neuf interceptions.

(...)

Les Cowboys de Dallas auraient pris la décision de libérer le quart-arrière Tony Romo, jeudi.

C'est ce qu'a rapporté le réseau ESPN, mercredi.

La saison dernière, Romo a été blessé au dos lors d'un match du calendrier préparatoire et a raté la quasi-totalité de la campagne. Lors du dernier duel du calendrier, il a tenté quatre passes, dont trois ont été captés par ses receveurs. L'une d'entre elles a été bonne pour un majeur.

Les excellentes performances de la recrue Dak Prescott ont incité les dirigeants des Cowboys à libérer le vétéran de 36 ans.

(...)

Après avoir quitté la rencontre de mardi soir face à l'Océanic de Rimouski sur une civière, le joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand Rémy Anglehart est dans un bon état, malgré une commotion cérébrale.

C'est ce qu'a annoncé l'Armada par voie de communiqué, mercredi.

«Le joueur se trouve actuellement auprès de sa famille, dans un bon état, et suivra en bonne et due forme les étapes du protocole traitant des commotions cérébrales au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)», peut-on lire dans le communiqué.

(...)

Les Bills de Buffalo se sont entendus mercredi avec le quart-arrière Tyrod Taylor pour des modifications à son contrat, ce qui confirme son retour avec l'équipe la saison prochaine.

L'athlète de 27 ans a complété 269 de ses 436 passes en 2016, totalisant 3023 verges. Il a rejoint ses coéquipiers dans la zone des buts 17 fois et commis six interceptions. Le produit de l'Université Virginia Tech a ajouté 580 verges et six majeurs au sol.

(...)

Le lanceur des Red Sox de Boston David Price pourrait revenir au monticule vendredi ou samedi, après s'être soumis à une période de repos.

C'est ce qu'a indiqué le gérant de l'équipe, John Farrell, au réseau NBC Sports.

Le gaucher a dernièrement reçu de bonnes nouvelles, puisque le médecin réputé James Andrews lui a précisé qu'il n'aurait pas à être opéré au coude gauche. Au cours des jours précédents, il avait ressenti de la douleur et un examen d'imagerie par résonance magnétique a été effectué pour vérifier l'état de son coude.