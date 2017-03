Le Québec dérange au tournoi Brier

Benoît Rioux 03-03-2017 | 16h53

Pour une cinquième année consécutive, le Québécois Jean-Michel Ménard se retrouve au prestigieux tournoi Brier de curling dans le but de mêler les cartes avec ses fidèles compagnons Martin Crête, Éric Sylvain et sans oublier son petit frère Philippe.

«C'est une fierté qu'on prend d'être toujours la même équipe», a convenu le skip québécois, vendredi, lors d'une entrevue téléphonique.

Afin de participer une nouvelle fois à la grande compétition canadienne, laquelle commencera officiellement samedi sur l'île de Terre-Neuve, le quatuor s'était imposé au mois de janvier pendant le championnat provincial disputé à Lévis.

«Nous nous sommes qualifiés le 15 janvier, on peut dire qu'on a eu le temps de se préparer», a mentionné Ménard, qui n'a pas caché son excitation.

En se mesurant aux Kevin Koe, Mike McEwen, Brad Gushue et Brad Jacobs, entre autres, les Québécois réalisent que leurs chances de tout rafler demeurent minces, mais ils ne sont pas au Brier pour simplement parader. Leurs adversaires le savent d'ailleurs fort bien.

«On a une équipe tissée serrée et on sait que nos adversaires n'aiment pas toujours ça, a noté le skip. On a la même passion et le même objectif. Quand c'est possible, nous essayons d'être imprévisibles et c'est ce qui nous rend dangereux.»

Une situation riche

Ménard en est lui-même à une 10e participation officielle au Brier. Il y avait d'abord été une première fois dans un rôle de substitut en 2002.

Après avoir fait partie de l'équipe de Guy Hemmings en 2003, l'homme de 41 ans a pris part au tournoi à neuf reprises en tant que skip.

«Certains rêvent d'y aller une fois dans leur vie, a reconnu Ménard. Je me trouve chanceux et je suis là avec deux excellents amis, puis avec mon frère et mon père [Robert], qui est l'entraîneur. C'est riche comme situation.»

Champion inattendu du Brier en 2006, le skip québécois misait déjà, à l'époque, sur son vieil ami Éric.

«Souvent, Éric est le gars qui sait rester conservateur au bon moment», a affirmé Ménard, montrant un grand respect pour son partenaire de jeu.

Si Martin Crête vient proposer des alternatives intéressantes, le «lead» Philippe Ménard est peut-être celui qui suggère davantage de coups innovateurs.

Rendez-vous avec les champions

Pour son premier match au tournoi à la ronde du Brier 2017, le Québec a rendez-vous avec Équipe Canada. Il s'agit d'un grand défi face aux champions en titre, menés par Koe.

«Certains ont un plan défini avant d'aborder un match, mais je ne suis pas de cette école-là, a indiqué le skip Ménard en prévision de cette première partie. Il faut voir si les joueurs de chaque équipe sont dans une bonne journée et ensuite s'adapter. Pour moi, la stratégie se décide tout au long d'un match.»

Voilà pourquoi Ménard et ses coéquipiers dérangent année après année. En 2016, à Ottawa, le Québec avait conclu la compétition avec une fiche de 4-7.