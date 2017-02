5 à 7 nouvelles sportives: Pas de finale pour Raonic...

26-02-2017 | 18h14

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le Canadien Milos Raonic a déclaré forfait tout juste avant la finale qu'il devait disputer contre l'Américain Jack Sock, dimanche, au tournoi de Delray Beach, en Floride, en raison d'une blessure aux muscles ischio-jambiers.

Il s'agit d'une deuxième blessure pour l'Ontarien depuis le début de l'année, lui qui avait raté la Coupe Davis après avoir ressenti des douleurs aux muscles adducteurs lors des Internationaux d'Australie.

(...)

Les plongeuses Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu sont montées sur la plus haute marche du podium, dimanche, à l'épreuve de 3 mètres synchro disputée dans le cadre du Grand Prix de Rostock, en Allemagne.

Au 10 mètres synchro, leurs compatriotes Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont obtenu la médaille d'argent.

Totalisant 304,08 points, Abel et Citrini-Beaulieu ont mené la finale de 3 mètres synchro du début à la fin.

Au 10 mètres synchro, seules les Chinoises Zhang Jiaqi et Zhang Minjie (327,84) ont reçu plus de points que Benfeito et McKay (301,80).

(...)

Le Wild de l'Iowa, la filiale du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine de hockey (LAH), a offert un essai professionnel à l'attaquant Ryan Carter, dimanche.

L'athlète de 33 ans a obtenu 12 points en 60 matchs dans le circuit Bettman avec le Wild l'an dernier.

Le vétéran, qui en est à sa 11e saison chez les professionnels, a récolté 93 points en 473 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

(...)

Le Québécois Erik Guay a terminé en troisième place de l'épreuve du Super-G de Kvitfjell en Norvège, dimanche, dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpin.

Le représentant de la Belle Province a affiché un chrono de 1 min 33,06 secondes.

«Ça fait vraiment du bien après être passé aussi près ces deux derniers jours. J'ai vraiment bien skié, sans faire d'erreurs. J'ai moins osé dans certains virages et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fini troisième au lieu de gagner», a mentionné le Québécois à Sportcom en conférence téléphonique.

(...)

Après une victoire en simple samedi à la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine, le skieur acrobatique Mikaël Kingbury a poursuivi sa lancée dimanche en enlevant l'épreuve de bosses en parallèle. Justine Dufour-Lapointe a quant à elle fini troisième.

Déjà assuré de mettre la main sur le globe de cristal du classement cumulatif de la Coupe du monde toutes disciplines de ski acrobatique confondues, Kingsbury ne voulait qu'avoir du plaisir en piste dimanche.

«Aujourd'hui, c'était pour le plaisir. La saison de Coupe du monde se termine, je vais gagner le globe de cristal, je voulais tout simplement avoir du fun et skier à mon meilleur toute la journée», a-t-il mentionné.