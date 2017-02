5 à 7 nouvelles sportives: Des visages connus à Toronto

22-02-2017 | 16h42

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Après avoir œuvré ensemble dans l'organisation des Alouettes de Montréal, l'entraîneur-chef Marc Trestman et le directeur général Jim Popp pourraient semble-t-il être à nouveau réunis, cette fois, chez les Argonauts de Toronto.

Selon ce que rapporte le réseau TSN, Popp aurait été vu en compagnie de Larry Tanenbaum, qui fait partie des propriétaires des Argonauts.

Trestman, qui aurait aussi été approché, serait pour sa part un candidat de choix pour succéder à Scott Milanovich, lequel se retrouve désormais avec les Jaguars de Jacksonville, dans la NFL.

Contrairement au souhait du promoteur Yvon Michel, Jean Pascal aimerait affronter le gagnant et non le perdant du duel de vendredi entre Eleider Alvarez et Lucian Bute.

Contacté par le "Journal de Montréal", Pascal s'est dit ouvert à la possibilité de croiser à nouveau le fer avec Bute ou d'obtenir un premier choc avec Alvarez.

«Je serais plus intéressé par le gagnant que par le perdant, a indiqué Pascal. Par contre, je ne dirais pas non pour me mesurer à celui qui s'inclinera vendredi s'il livre une bonne performance.»

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, estime que la ville de Las Vegas pourrait être éventuellement dans sa mire quant à un élargissement des cadres de son organisation.

Malgré ses liens étroits avec les paris de toutes sortes et le scandale impliquant l'ancien joueur et gérant Pete Rose durant la décennie 1980, la municipalité de plus de 623 000 résidents a des arguments en sa faveur, aux dires de Manfred.

«Ce serait un bon marché pour nous, a-t-il dit au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Je ne crois pas que la présence du "gambling" légal à cet endroit le disqualifie automatiquement en tant que ville potentielle des ligues majeures.»

La loterie Mise-O-Jeu de Loto-Québec favorise par une bonne marge le boxeur Eleider Alvarez en prévision de son affrontement contre Lucian Bute, vendredi, au Centre Vidéotron.

Invaincu en 21 sorties chez les professionnels, Alvarez (21-0-0, 10 K.-O.) a droit à une cote de 1,50, tandis que celle de Bute (32-3-1, 25 K.-O.), victorieux dans un seul de ses quatre derniers duels, est de 2,50. Par ailleurs, la cote fixée pour un combat nul est de 21,00.

Le vainqueur du choc doit obtenir le privilège de se mesurer au champion des poids mi-lourds du World Boxing Council, le Québécois Adonis Stevenson.

La recrue des Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner a chaussé les patins mercredi pour la première fois depuis qu'il a subi, il y a une semaine, une blessure apparente à l'épaule droite.

L'attaquant se trouvait sur la glace en compagnie d'Alexey Marchenko, Martin Marincin, Ben Smith et Curtis McElhinney. Ayant vu son nom placé sur la liste des éclopés mardi, il est toujours admissible à un retour à la compétition jeudi, à l'occasion d'un match contre les Rangers de New York.

Cependant, l'entraîneur-chef Mike Babcock a déclaré que le joueur de 19 ans sera absent.