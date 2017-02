Paquette remporte son défi face au fleuve

Raphaël Bergeron-Gosselin 12-02-2017 | 20h11

MONTRÉAL - En regardant par la fenêtre dimanche matin, la température donnait le goût de demeurer dans le confort de la maison. Pourtant, comme plusieurs autres courageux, Mylène Paquette a bravé le froid et la neige pour participer au Défi canot à glace, à Montréal.

Malgré ses pieds complètement gelés, Paquette, la porte-parole de l'événement, était très fière de son accomplissement, quelques instants après avoir parcouru 13 km sur le fleuve Saint-Laurent.

«Je suis tellement fière de ce qu'on a accompli en équipe, a avoué avec conviction la femme de 38 ans. Présentement, j'ai les pieds complètement gelés et les jambes mouillées jusqu'à la cuisse, mais nous avons quand même tout donné jusqu'au dernier coup de rame, et juste ça, c'est une réussite.»

Il s'agissait d'une première expérience pour l'équipe composée de cinq membres. La grande majorité des autres formations en étaient à leur quatrième sortie de la saison, ce qui rend l'exploit d'autant plus remarquable.

«En plus, on n'a même pas fini dernier, a-t-elle lancé à la blague! Nous avons terminé 27es sur 29 embarcations dans la classe Sport.»

Pas les conditions idéales

Dans un sport où les conditions ont un impact majeur sur les techniques utilisées et les performances, il faut dire que Dame Nature a décidé de compliquer légèrement la tâche des athlètes.

« Ce qui était le plus difficile aujourd'hui, c'est la visibilité. On ne voyait rien par moment avec la neige et les vents. Il m'arrivait même de m'étouffer, parce que j'avalais trop de neige. On a quand même travaillé en équipe et on y est parvenu!»

La surface glacée étant loin d'être uniforme sur le fleuve, les membres de l'équipe ont dû s'adapter aux conditions de leur terrain de jeu. Par moment, le canot les aidait à franchir rapidement la distance les séparant d'une paire de bas secs, tandis que sur de longues périodes, il devait marcher sur les glaces en traînant leur embarcation.

«On a fait environ un tiers du parcours en marchant, a relativisé Paquette. Par moment, on pouvait également donner des petits coups de rames, mais les morceaux de glace nous empêchaient d'être puissants et d'obtenir de la vitesse. Il faut juste s'assurer de garder notre poids à l'intérieur du canot pour ne pas perdre l'équilibre.»

D'autres courses à l'horizon

S'il s'agissait d'une première aventure pour le quintette, celle qui est devenue la première femme des Amériques à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame, en solitaire, en 2013, a avoué qu'il ne s'agissait pas de la dernière.



«Nous allons participer à la course de Sorel-Tracy la semaine prochaine et nous aimerons nous rendre à L'Isle-aux-Coudres à la fin du mois de février. Il y a également le Grand Défi, à Québec, le 4 mars.»