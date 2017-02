5 à 7 nouvelles sportives: Anderson brille à son retour

11-02-2017 | 16h55

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le gardien Craig Anderson a réussi son retour au jeu, guidant les Sénateurs vers un gain de 3-0 face aux Islanders de New York, samedi après-midi, à Ottawa.

Anderson n'avait pas joué depuis le 5 décembre, lui qui était à l'écart pour accompagner son épouse Nicholle dans son combat contre le cancer.

Inspirant ses coéquipiers, Anderson a lui-même réalisé 33 arrêts, repoussant 24 rondelles lors des deux premières périodes. Il a ainsi signé son quatrième jeu blanc de la saison.

(...)

L'entraînement de l'Impact de Montréal, tenu samedi au Stade olympique, a été le théâtre d'une partie intra-équipe à intensité élevée.

Mauro Biello tente notamment de déterminer la composition de son effectif pour la saison 2017.

«Cette intensité fait partie de notre préparation, a expliqué l'entraîneur-chef aux médias. Il s'agit de l'exprimer et de pousser certaines choses à 11 contre 11.»

(...)

Une équipe canadienne diminuée et affligée par les blessures a connu une journée laborieuse à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Minsk, au Bélarus, samedi.

Guillaume Bastille a été le meilleur du groupe avec une sixième place à l'épreuve de 1500 mètres.

Le podium a ainsi été comblé par Hyo Been Lee, sur la plus haute marche, suivi de Kyung Hwan Hong et Yong Jin Lim.

(...)

Les Dodgers de Los Angeles auraient conclu une entente avec le vétéran Chase Utley en vue de la prochaine saison.

Publiée sur le site web du baseball majeur, la nouvelle avait d'abord été rapportée par le quotidien Los Angeles Times. Les Dodgers n'ont pas encore confirmé officiellement.

(...)

Le bosseur québécois Mikaël Kingsbury a remporté l'épreuve de la Coupe du monde de Pyeongchang, samedi, en Corée du Sud.

Son compatriote Philippe Marquis a pris la troisième place. La médaille d'argent est allée au Kazakh Dmitriy Reiherd.