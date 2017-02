5 à 7 nouvelles sportives : Avantage Grande-Bretagne

Agence QMI 04-02-2017 | 17h26



La Grande-Bretagne a pris l'avance 2-1 contre le Canada dans leur affrontement de premier tour de la Coupe Davis, samedi, à la Place TD d'Ottawa, à la suite de la victoire en double de Jamie Murray et Dominic Inglot face à Vasek Pospisil et Daniel Nestor.

Murray et Inglot, respectivement 8e et 43e au monde en double, l'ont emporté en quatre manches de 7-6(1), 6-7(3), 7-6(3) et 6-3 devant Pospisil et Nestor, 19e et 24e.

(...)

Le surfeur des neiges Baptiste Brochu a mis la main sur sa première médaille de la saison, à la Coupe du monde de snowboard cross de Bansko, en Bulgarie. L'athlète de Saguenay a terminé troisième lors de la grande finale.

Brochu a franchi la ligne d'arrivée derrière l'Autrichien Alessandro Haemmerle, médaillé d'or, et le Français Pierre Vaultier, qui a conclu au deuxième rang.

(...)

Mike Ribeiro n'a pas été réclamé au ballottage avant l'heure limite. Les Predators de Nashville l'ont rétrogradé à leur filiale de la Ligue américaine (LAH), les Admirals de Milwaukee.

Les Predators ont surpris la planète hockey en soumettant le Québécois au ballottage, vendredi, au lendemain d'un match contre les Oilers d'Edmonton que Ribeiro avait disputé.

Le Montréalais de 36 ans a inscrit cette saison quatre buts et 21 mentions d'aide pour 25 points en 46 sorties. Il affiche un différentiel de -5.

(...)

À compter de samedi, tous les gardiens de la Ligue nationale de hockey (LNH) devront porter des culottes de taille réduite.

Cette décision a été approuvée par le bureau des gouverneurs de la LNH en juin dernier.

Certains gardiens ont déjà commencé à porter leur nouvel équipement lors de matchs réguliers au cours des dernières semaines. C'est notamment le cas de Martin Jones, des Sharks de San Jose, Peter Budaj, des Kings de Los Angeles et Corey Crawford, des Blackhawks de Chicago.

(...)

L'équipe canadienne féminine de rugby à sept a remporté l'étape de Sydney des Séries mondiales, en Australie.

Les Canadiennes ont mis la main sur le titre grâce une victoire de 21-17 contre les Américaines en finale.

La Nouvelle-Zélande a disposé de l'Australie par la marque de 19-0 dans le match pour la médaille de bronze.

Le Canada occupe maintenant le troisième rang au classement général des Séries mondiales après les deux premières étapes.