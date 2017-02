5 à 7 nouvelles sportives: Iginla veut changer d'adresse

02-02-2017 | 16h12

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

L'attaquant de l'Avalanche Jarome Iginla a avoué clairement qu'il veut terminer la saison ailleurs qu'au Colorado.

«J'aimerais aller ailleurs à la date limite des transactions, a-t-il admis à Yahoo! Sports. J'aimerais jouer en séries éliminatoires. Ce sont les meilleurs matchs et c'est là que tu as une chance de gagner et je n'ai pas abandonné l'idée [de remporter les grands honneurs].»

L'Avalanche croupit dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey depuis plusieurs semaines déjà.

L'Avalanche du Colorado a placé le nom du défenseur Eric Gélinas au ballottage, jeudi.

Cette décision survient alors que l'équipe a réclamé Mark Barberio dans le cadre de ce même processus.

L'attaquant des Sabres de Buffalo Cal O'Reilly et celui des Devils du New Jersey Luke Gazdic ont subi le même sort que Gélinas.

De son côté, le défenseur des Kings de Los Angeles Tom Gilbert, offert aux 29 autres équipes de la Ligue nationale de hockey, n'a pas trouvé preneur.

Le chandail numéro 12 du quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady a été le plus vendu à travers la NFL entre mars et novembre 2016.

L'information a été dévoilée par l'Association des joueurs de la NFL, jeudi.

Les Cowboys de Dallas, qui ont connu une excellente saison régulière avec un dossier de 13-3, ont vu trois de leurs joueurs figurer parmi les plus populaires.

Le porteur de ballon Ezekiel Elliott a vu son maillot être le deuxième plus vendu, tandis que le receveur de passes Dez Bryant suit au troisième rang.

Le quart Dak Prescott vient quant à lui en huitième position.

L'Américain Tiger Woods a bien mal entrepris la Classique de Dubaï, sur le circuit européen, ramenant une carte de 77 lors de la première ronde, jeudi.

Woods a commis cinq bogueys et a été incapable d'obtenir un seul oiselet. Il se retrouve provisoirement au 121e rang, à +5. Seulement sept golfeurs ont fait moins bien que lui.

L'Espagnol Sergio Garcia est le meneur, lui qui a joué 65, soit sept coups sous la normale.

À défaut d'avoir été élu à Cooperstown, l'ancien joueur des Expos de Montréal Vladimir Guerrero fera son entrée au Temple de la renommée du baseball canadien en 2017.

La nouvelle cuvée pour ce panthéon a effectivement été dévoilée, jeudi.

L'ancien lanceur des Blue Jays de Toronto Roy Halladay sera également intronisé.

La cérémonie aura lieu le 24 juin, à St. Marys, en Ontario.