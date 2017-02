Mylène Paquette, la conquérante

Julie Roy 01-02-2017 | 10h10

En pleine préparation pour le Défi canot à glace Montréal, qui aura lieu le 12 février, Mylène Paquette entrevoit avec un réel enthousiasme sa première course hivernale à bord de sa nouvelle embarcation.

Le défi de naviguer sur des eaux gelées l'interpellait depuis longtemps. «J'admirais les gens qui faisaient du canot à glace», a-t-elle dit mardi matin, en marge d'un entraînement avec ses coéquipiers sur le fleuve Saint-Laurent, au Vieux-Port de Montréal.

Par le biais d'une amie, elle a découvert ce sport il y a quelques années, à Québec.

«J'ai essayé pendant deux trois heures. Il y a beaucoup de relief sur le fleuve là-bas et j'ai vraiment trouvé ça épeurant! Mais ça m'a donné envie d'en faire.»

Lorsque l'organisateur Simon Lebrun l'a approchée pour être porte-parole du Défi canot à glace Montréal et pour monter sa propre équipe, l'occasion était beaucoup trop belle pour refuser. Quoique les premiers essais sur glace avec ses nouveaux coéquipiers, lors d'un camp d'entraînement en décembre, à Montmagny, l'ont fait douter quelque peu.

«On a commencé sur un lac et, ensuite, on est allé sur le fleuve avec les marées et la glace qui pète sous nos pieds. Après le week-end, je voulais débarquer et je suis rentrée chez moi en pleurant dans la voiture. C'était trop dur. Je pensais vraiment que je ne serais pas capable. J'avais peur de tomber dans l'eau et moi, être immergée, je n'aime pas ça.»

La persévérance récompensée

Comme à son habitude, Paquette a persévéré et elle ne l'a pas regretté. Aujourd'hui, elle a vraiment la piqûre du canot à glace.

«Ce que je trouve très attirant de ce sport-là, c'est que tu jongles avec ce que la nature te donne. Une différence de 2, 3, 4 degrés change complètement la pratique. C'est pourquoi toutes les sorties sont différentes. Il faut s'adapter aux marées, aux courants, aux vents, au froid. [...] On se sent comme des conquérants, comme des aventuriers», explique-t-elle.

«Ce que j'aime aussi, c'est le travail d'équipe. C'est le besoin de l'équipe qui prime et on pense aux autres avant de penser à soi. On s'oublie un peu et on se pousse pour les autres, même quand on est complètement à bout.»

Elle et ses coéquipiers prévoient participer à deux autres compétitions cet hiver, à Sorel et à l'Isle-aux-Coudres. Assurément, ils souhaitent poursuivre l'expérience la saison prochaine. Paquette songe même pousser plus loin son nouvel amour pour le canot à glace.

«C'est "cool", la course, mais ce serait le "fun" aussi de faire de plus longues distances. Je travaille sur des idées présentement. C'est un sport ancestral, mais il y a tellement de place à innover», conclut-elle.