Benoît Rioux 24-01-2017 | 10h12

BOUCHERVILLE - Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio, la nageuse Sandrine Mainville n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite sportive, mais elle pratique déjà les discours qui lui permettront d'inspirer la prochaine génération d'athlètes.

«Une fois que tu mets tes performances de côté, que peux-tu faire comme athlète? Selon moi, c'est inspirer les jeunes», a suggéré Mainville, lundi, en marge d'une cérémonie visant à honorer quelques sportifs ayant fréquenté l'école secondaire De Mortagne, à Boucherville.

À 24 ans, la nageuse a elle-même laissé entendre qu'elle avait «un pied dans la porte». Après ce podium au relais 4 x 100 mètres nage libre à Rio, en compagnie de Penny Oleksiak, Taylor Ruck et Chantal Van Landeghem, Mainville peut dire mission accomplie.

«Pour moi, c'est un très gros accomplissement, a-t-elle dit. Mais ce qui me rend le plus fière, c'est le processus et le chemin parcouru. Je suis contente d'avoir osé faire les choix pour y arriver, comme déménager à Toronto, en 2014, deux ans avant les essais olympiques.»

Sa phrase-clé pour inspirer les athlètes en devenir?

«Mon message, c'est de dire que d'aller aux Jeux olympiques, c'est plus facile qu'on pense, du moins, ce n'est pas inatteignable, a-t-elle indiqué. C'est une question de croire en soi.»

