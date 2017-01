Rose Woo: une athlète olympique à l'école secondaire

Benoît Rioux 23-01-2017 | 17h45

BOUCHERVILLE - Malgré sa récente présence aux Jeux olympiques de Rio, la jeune gymnaste Rose Woo ne se sent pas vue différemment par les autres élèves de son école secondaire.

«Les gens me connaissent peut-être plus qu'avant, mais ils me traitent de la même façon que les autres», indique timidement l'athlète de 17 ans.

La journée de lundi a assurément fait exception, car la direction de l'école De Mortagne, à Boucherville, a honoré cinq sportifs issus de l'établissement ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016.

Aux côtés de la nageuse Sandrine Mainville, de la judoka Catherine Beauchemin-Pinard, du nageur paralympique Benoît Huot et du joueur de boccia Eric Bussière, la jeune Woo, qui est évidemment la seule à fréquenter encore cette école, a été applaudie chaleureusement.

«C'est surtout gênant parce que tu connais toutes les personnes qui sont là dans la salle», a noté la gymnaste en voie de terminer son secondaire 5 dans un programme sports-études.

«Je n'étais pas nerveuse, j'étais juste gênée, a repris Woo. Je n'aime pas être le centre d'attention.»

À l'instar des autres athlètes à l'honneur, la jeune fille a reçu une plaque individuelle, tandis que sa photo figurera dorénavant sur une banderole dans l'école.

Incertaine pour les Mondiaux

Après des cours de français et d'anglais en matinée, ainsi que la cérémonie effectuée sur l'heure du midi, Woo devait poursuivre sa journée bien chargée au club Gym-Richelieu.

À propos de sa carrière sportive, la jeune fille admet cependant qu'elle est présentement ennuyée par une blessure au dos.

Ainsi, Woo ne sait pas si elle pourra participer aux Championnats du monde de gymnastique artistique, à Montréal, en octobre 2017. Après avoir subi une hernie discale il y a deux ans, elle avait récupéré à temps pour les Jeux de Rio. Mais son corps continue de lui causer des ennuis.

«Je suis quand même blessée ces temps-ci et c'est pour ça que j'ai un petit questionnement, a-t-elle mentionné. Avec tous les impacts, j'ai un disque écrasé. Je dois compenser et renforcer certains muscles, qui reçoivent les chocs à la place de mon dos.»

Woo aimerait assurément participer aux Mondiaux devant la foule montréalaise, mais son but ultime est de retourner aux Jeux olympiques, en 2020, à Tokyo. Ses thérapeutes doivent par ailleurs lui rappeler de penser également à sa santé à plus long terme.

«Si j'ai mal lorsque je serai plus vieille, je vais vivre avec, a laissé entendre Woo. J'aime mieux pousser tout de suite et réaliser mes rêves plutôt que de vivre avec des regrets. Pour moi, c'est maintenant ou jamais, il y a des choses que je ne pourrai pas vivre plus tard.»