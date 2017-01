5 à 7 nouvelles sportives: Le monde du baseball en deuil

22-01-2017 | 16h10

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le lanceur des Royals de Kansas City Yordano Ventura ainsi que l'ancien joueur d'avant-champ des Diamondbacks de l'Arizona Andy Marte ont perdu la vie en République dominicaine, étant chacun impliqués dans un accident de voiture.

Plusieurs médias ont dévoilé la nouvelle, dimanche.

«Il était si jeune et talentueux, rempli d'exubérance et il parvenait à faire sourire tous les gens autour de lui», a indiqué le vice-président senior des opérations baseball et directeur général des Royals, Dayton Moore, dans un communiqué.

Ventura, 25 ans, a aidé les Royals à remporter la Série mondiale en 2015. Le Dominicain a disputé 94 matchs en carrière dans le baseball majeur.

(...)

L'attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine se rapproche d'un retour au jeu, lui qui s'est entraîné avec ses coéquipiers, dimanche.

Laine a subi une commotion cérébrale à la suite de la mise en échec de Jake McCabe le 7 janvier dernier face aux Sabres de Buffalo.

(...)

Pour une deuxième journée d'affilée, Andrei Markov et Greg Pateryn ont sauté sur la glace à Brossard, dimanche matin.

Les deux défenseurs du Canadien de Montréal sont blessés au bas du corps.

En date de jeudi, l'entraîneur-chef Michel Therrien n'avait toujours pas de pronostic précis à savoir quand le Russe serait remis de sa blessure à l'aine et qui met plus de temps que prévu à guérir.

(...)

Un homme de Boston a été arrêté par les autorités policières après avoir déclenché l'alarme de feu dans l'hôtel où logeaient les joueurs des Steelers de Pittsburgh dans la nuit de samedi à dimanche, au Massachusetts.

Dennis Harrison, 25 ans, a ainsi été accusé par la police du Massachusetts pour trouble à l'ordre public et pour avoir déclenché une fausse alarme.

L'accusé ne logeait pas au Logan Airport Hilton et se trouvait sur les lieux par infraction.

(...)

Les Red Wings de Detroit ont placé le nom de l'attaquant Drew Miller au ballottage, dimanche.

Le vétéran de 32 ans a récolté cinq buts et six points en 34 rencontres depuis le début du calendrier régulier, affichant un différentiel de -10.

L'Américain compte 550 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, ayant amassé 121 points. Celui-ci a également porté les couleurs des Ducks d'Anaheim et du Lightning de Tampa Bay.