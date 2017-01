5 à 7 nouvelles sportives: Aucun souvenir...

21-01-2017 | 16h16

Un 5 à 7 prévu aujourd'hui? Un match de hockey à écouter entre amis? Pour inspirer vos discussions, voici les «sujets chauds» dans le merveilleux monde du sport.

Le jeune attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine a été frappé solidement à tête il y a deux semaines face aux Sabres de Buffalo. Et le principal intéressé ne se souvient de rien.

Laine a subi une commotion cérébrale à la suite de la mise en échec de Jake McCabe le 7 janvier dernier.

«J'ai eu la rondelle et c'est tout (ce dont je me souviens), a souligné Laine au site officiel de la LNH. Je ne peux pas me souvenir d'autre chose. C'est tout.»

«Ce n'était pas un bon sentiment. Mais ce genre de chose arrive. J'espère que je ne me ferai pas frapper à nouveau de cette manière.»

(...)

Les Québécois Justine Dufour-Lapointe et Mikaël Kingsbury ont remporté l'or lors de l'épreuve de bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique de Val Saint-Côme, samedi.

Trois Canadiennes sont d'ailleurs montées sur le podium puisqu'Andi Naude a obtenu la médaille d'argent et Chloé Dufour-Lapointe a raflé le bronze.

Justine Dufour-Lapointe est donc parvenue à défendre son titre, elle qui avait également triomphé à Val Saint-Côme l'an dernier. Elle avait d'ailleurs été accompagnée par ses sœurs Chloé et Maxime sur le podium.

(...)

Alex Harvey ne semble pas vouloir lever le pied. Après une médaille d'or au sprint par équipe en Italie dimanche dernier, le Québécois a remis une couche samedi en remportant l'épreuve individuelle de 15 km en style libre à Ulricehamn en Suède.

Le fondeur de Saint-Ferréol s'est montré intraitable devant les principaux ténors de la Coupe du monde de ski de fond en signant un chrono de 32 m 46,2 s. Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby (+ 6 s) et le Suédois Marcus Hellner (+ 14,3 s) l'ont accompagné sur le podium.

«C'est la course qui me donne le plus de satisfaction», a résumé le skieur de l'heure de la Coupe du monde.

(...)

L'ailier rapproché des Chiefs de Kansas City Travis Kelce a écopé d'une amende de 21 615 $ pour ses commentaires envers les arbitres au terme de la défaite des siens face aux Steelers de Pittsburgh, le week-end dernier.

Le réseau ESPN a confirmé la nouvelle, samedi.

Les Chiefs ont été éliminés à la suite d'un revers de 18-16 lors duquel le bloqueur Eric Fisher a écopé d'une punition pour avoir retenu un joueur adverse sur une transformation de deux points, ce qui a coûté la victoire à son équipe.

«L'arbitre numéro 51 [Carl Cheffers] ne devrait plus avoir le droit de porter l'uniforme zébré, a mentionné Kelce aux médias après le match. Il ne devrait même pas avoir le droit de travailler au Foot Locker.»

(...)

Le capitaine des Canucks de Vancouver, Henrik Sedin, a atteint un plateau impressionnant vendredi soir, dans un gain de 2-1 sur les Panthers de la Floride, récoltant son 1000e point en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le joueur de centre a réussi l'exploit lorsqu'il a marqué sur une descente à deux contre un avec son frère Daniel.

Il a d'ailleurs déjoué son ancien coéquipier et ex-capitaine de la formation britanno-colombienne, Roberto Luongo. Ce dernier est allé le féliciter quelques secondes seulement après avoir encaissé le but égalisateur en deuxième période.